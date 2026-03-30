El Pibe Valderrama, crítico con la Selección Colombia: “Todo el mundo habla de James ¿Y los otros?"

El Pibe Valderrama opinó sobre la derrota de Colombia 1-3 ante Francia / Getty Images.

Carlos ‘El Pibe’ Valderrama siempre será una voz autorizada al momento de hablar de la Selección Colombia. El ídolo del combinado nacional se refirió a la actuación del equipo en los amistosos ante Croacia y Francia, siendo autocrítico, especialmente con el nivel de los jugadores.

A través de su cuenta de Instagram, El Pibe publicó una charla con su esposa Elvira Redondo, en donde tocó varios temas, entre ellos el nivel de James y los demás jugadores, el rendimiento ante Francia y dio su opinión sobre las pausas para hidratar, entre otras cosas.

Balance de los partidos

“Es una situación más complicada, porque jugamos muy mal. Yo no me preocupo, yo me ocupo de las cosas y de las situaciones que hay en la vida, el profesor se tiene que ocupar y los jugadores también de estos dos partidos que pasaron, porque no se jugó bien”.

“El inconveniente es este, este equipo venía bien y por eso clasificamos, la Selección Colombia clasificó por merito propio”, añadió.

Nivel de James y los jugadores

“Nivel de jugadores está muy bajo. Todo el mundo ve a James, todo el mundo habla de James, pero James no está jugando ¿Y los otros?, el profesor está metiendo a James para que James coja ritmo, pero los otros también han bajado de nivel".

¿Por qué le cuesta a algunos jugadores?

“En los equipos, todos los fines de semana son figuras. La bandera pesa, creo, porque es que ha pasado. Los jugadores en equipo eran figura, pero llegaban a la Selección y les temblaban los pantalones”.

¿A qué jugadores salva?

“JuanFer Quintero, 20 minutos y 20 minutos, jugó bien, y en este partido, Jhon Arias también jugó bien, son los dos que yo destaco. JuanFer está listo y juega bien, pero 20 minutos, no, yo lo necesito en 100”.

Algunos se “quemaron”...

“Y hay algunos que les dieron el chance y se quemaron, porque la lista definitiva no está”

Mensaje a los jugadores

“Pa’lante, jugamos mal, cuando uno juega mal hay que reconocer. Jugamos contra uno de los favoritos, Francia es favorita. Jugamos mal, hay que recuperarse, porque faltan 70 días y la lista no está”.

Opinión sobre las pausas de hidratación

“Esas paradas no entiendo, uno entrena para jugar 100 minutos, se prepara uno, entrena bien físicamente para jugar 100 minutos; ahora no, voy a volver a jugar yo, yo me preparo para 20 minutos y después reposo otros tres minutos y vuelvo, por mi madre si no”.