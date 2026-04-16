Quintero enciende las alarmas en River tras salir lesionado en Sudamericana

River Plate consiguió una victoria corta por 1-0 frente a Carabobo FC en el estadio Más Monumental, en un compromiso de Copa Sudamericana que dejó más inquietudes que certezas, especialmente por la situación física de Juan Fernando Quintero. El único tanto del partido lo marcó Sebastián Driussi en la segunda mitad.

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El conjunto argentino fue superior durante gran parte del encuentro, reflejando su dominio con más del 60% de posesión y una alta cantidad de remates. Sin embargo, la falta de contundencia le impidió cerrar el partido con mayor comodidad frente a un rival que también generó peligro, especialmente en los primeros minutos.

Más allá del resultado, las preocupaciones comenzaron temprano. A los 18 minutos, Fausto Vera tuvo que abandonar el campo por molestias en su rodilla derecha, obligando a modificar el esquema y encendiendo las primeras alarmas en el cuerpo técnico.

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La situación se tornó más delicada en el segundo tiempo con la salida de Quintero. El mediocampista colombiano, clave en la creación ofensiva del equipo, empezó a mostrar dificultades físicas tras el inicio del complemento. Su incomodidad fue evidente hasta que pidió el cambio sobre el minuto 52′ siendo reemplazado por Kendry Páez.

Según reportes de TyC Sports, el jugador sintió que no podía continuar y se acercó al técnico Eduardo Coudet para solicitar la sustitución. La preocupación aumentó cuando, ya en el banco, el colombiano evidenció gestos de dolor, se tomó la cabeza y posteriormente se dirigió al vestuario.

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Los primeros informes indican que Quintero sufrió una molestia muscular en el recto anterior izquierdo, situación que obligará a realizar exámenes médicos para determinar la gravedad de la lesión. Por ahora, su presencia en los próximos compromisos, incluido el Superclásico, queda en duda y mantiene en vilo al entorno de River.