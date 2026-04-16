Selección Colombia confirma el horario para su último amistoso antes del Mundial

La Selección Colombia Masculina de Mayores ya conoce la hora oficial de su último partido de preparación antes del inicio de la Copa Mundial de la FIFA 2026. El equipo dirigido por Néstor Lorenzo enfrentará a Jordania el próximo 7 de junio a las 4:00 p.m. (hora del Pacífico) en el Snapdragon Stadium de San Diego, Estados Unidos.

Le puede interesar: El orgullo de un padre: así celebró ‘Mane’ Díaz el gol de Luis Díaz en Champions

Este compromiso hace parte de la serie internacional “Countdown to ’26”, un ciclo de preparación que reúne a cuatro selecciones: Suiza, Australia, Colombia y Jordania. La jornada iniciará el 6 de junio con el duelo entre suizos y australianos, mientras que el equipo colombiano cerrará la fase enfrentando al conjunto asiático al día siguiente.

Más allá del horario confirmado, este partido tiene un valor clave en la planificación del combinado nacional, ya que será el último ensayo antes de trasladarse a su campamento base en Guadalajara, México, donde continuará su preparación inmediata para el Mundial.

Le interesa también: Thierry Henry se rinde ante Luis Díaz: “Cargó con todo el peso de la noche”

Colombia, actualmente ubicada en la posición 13 del ranking FIFA, afrontará sus primeros compromisos del torneo en territorio mexicano, mientras que Jordania tendrá su base en Santa Clara. Este contexto le permitirá al cuerpo técnico ajustar detalles logísticos y deportivos antes del debut oficial.

Desde la Federación Colombiana de Fútbol, su presidente Ramón Jesurun destacó la importancia de este encuentro como cierre del proceso previo: aseguró que este partido marca el final del ciclo de preparación definido por el cuerpo técnico antes del inicio de la Copa del Mundo, donde Colombia debutará el 17 de junio frente a Uzbekistán.

Lea aquí también: Luis Díaz sobre su gol al Real Madrid: “Está en el top 3, si no es el número uno”

Con el horario ya definido y el rival confirmado, la Selección Colombia entra en la recta final de su preparación mundialista, afinando los últimos detalles en busca de llegar en óptimas condiciones a la cita más importante del fútbol.