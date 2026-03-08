Los colombianos toman protagonismo en el nuevo River de Coudet

Comienza una nueva etapa en River Plate con la llegada del técnico Eduardo “Chacho” Coudet, y en medio de los cambios los futbolistas colombianos vuelven a tomar protagonismo dentro del plantel. Juan Fernando Quintero y Kevin Castaño aparecen como dos piezas que podrían ser clave en el nuevo proyecto del equipo argentino.

El entrenador ha decidido aprovechar el parón del torneo para intensificar los entrenamientos en el predio de Ezeiza y trabajar en la recuperación futbolística de un equipo que no atraviesa su mejor momento. La idea del cuerpo técnico es mejorar el rendimiento colectivo sin hacer cambios bruscos en la base del equipo, apostando por la competencia interna para elevar el nivel de los jugadores.

También le interesa: Atlético Nacional remonta ante Águilas Doradas y vuelve a la victoria

Una de las noticias positivas para el nuevo ciclo es la recuperación de Juanfer Quintero. El mediocampista colombiano volvió a entrenar a la par del grupo tras superar una molestia muscular en el bíceps femoral. Aunque todavía debe recuperar ritmo de competencia, el cuerpo técnico confía en que pueda entrar en la convocatoria para el próximo compromiso.

Por su parte, Kevin Castaño también buscará consolidarse dentro del esquema de Coudet. El volante colombiano tiene la oportunidad de ganar protagonismo en el mediocampo, en un momento donde el técnico analiza variantes para fortalecer el funcionamiento del equipo.

Lea aquí también: Preocupación en la Selección Colombia: James Rodríguez no fue convocado con Minnesota

El primer gran reto para el nuevo River será el duelo ante Huracán el jueves 12 de marzo, partido que marcará el debut oficial de Coudet en el banquillo. Después vendrán otros compromisos importantes como el clásico ante Racing a mediados de abril y el esperado superclásico frente a Boca Juniors el fin de semana del 19 de abril.

Además, el equipo también tendrá participación internacional en la Copa Sudamericana, que comenzará en abril y se extenderá hasta finales de mayo en la fase de grupos. Con este calendario exigente por delante, River buscará recuperar protagonismo y los colombianos podrían tener un papel determinante en este nuevo capítulo del club.