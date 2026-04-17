En Támesis, robaron tres vehículos a un contratista de la gobernación y asesinaron a una persona

Támesis-Antioquia

Las autoridades están tras la pista de varias personas que, bajo intimidación, se robaron dos volquetas y una motocicleta de una finca utilizada como campamento por una empresa contratista de la gobernación de Antioquia que está haciendo una pavimentación de vías en la vereda La Oculta del municipio de Támesis.

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Juan Pablo Pérez, alcalde de esta población del suroeste de Antioquia, reportó que actualmente se tiene activado un plan candado para ubicar a los ladrones y recuperar los vehículos de la empresa contratista Paimentar. Las autoridades se están apoyando en las cámaras de seguridad para trazar la ruta de escape de los delincuentes.

“Hasta ese campamento que servía también como parqueadero para la empresa encargada de ejecutar la obra, al parecer, pues llegaron unas personas y hurtaron dos volquetas y causaron la muerte de uno de los trabajadores de la finca que alquiló, pues, a esta empresa”.

La persona asesinada en el lugar, identificada como Yamid Augusto Soto Monsalve, de 47 años, no era trabajador de la empresa contratista y sí del dueño de la finca alquilada, aclaró el mandatario.

“Hay un reporte de que desconectaron los GPS desde la noche, el día de ayer, a eso de las nueve de la noche, y tenemos un reporte de cámaras que mostraron que las volquetas iban en dirección, pues, a la doble calzada. Que esta finca y este sector están muy cercanos a las vías 4G, la Doble Calzada, y tenemos ya reportes y videos del seguimiento, pues, que hicieron las cámaras hasta ese sector; a eso de las nueve y diez de la noche estaban por ahí transitando, pero ya sin GPS”.

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Explicó además que la empresa de la víctima del hurto de las dos volquetas y la moto no había reportado amenazas ni extorsiones, por lo que avanza la investigación para esclarecer el hecho violento.

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