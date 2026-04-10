Gobierno sacrifica futuro de colombianos al limitar inversión de fondos en el exterior: Asofondos
El presidente de Asofondos, Andrés Velasco, habló en 6AM W de Caracol Radio sobre el decreto que expidió el Gobierno y limita la inversión de fondos de pensiones en el exterior.
Andrés Velasco, presidente de Asofondos, habla sobre el decreto que expidió el Gobierno que limita la inversión de los fondos de pensiones en el exterior al 30 %.
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Cristian Contreras
Comunicador social y periodista de la Universidad Sergio Arboleda con más de 4 años de experiencia en...