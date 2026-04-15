Antioquia es el departamento con mayor accidentalidad en el trabajo según el CCS.

Medellín

El Consejo Colombiano de Seguridad, entidad sin ánimo de lucro fundada en 1954 y la cual es referente técnico de la industria colombiana en seguridad, salud en el trabajo y protección ambiental, entregó el balance del año 2025 de su Observatorio de la Seguridad y Salud en el Trabajo.

Antioquia, con mayor tasa de accidentalidad laboral

En el departamento de Antioquia, se registró esta mayor tasa, con 5,18 registros por cada 100 trabajadores, ubicándose por primera vez en el país, siguiéndole otros departamentos como el Meta y el Magdalena.

Otras de las cifras destacadas para este departamento es la de enfermedades laborales, que fueron 1. 617 para el año 2.025, solamente superada por Bogotá, donde hubo un registro de 3.423 eventos calificados.

Otra cifra que destaca el informe es la de muertes por causas laborales, que para el año anterior fue de 66 para el departamento de Antioquia, superado por Bogotá con 104 casos, y le sigue al territorio paisa el boyacense con 39 decesos.

Cifras en el país

En el Informe de Siniestralidad Laboral del Observatorio de la Seguridad y Salud en el Trabajo del Consejo Colombiano de Seguridad (CCS), con base en cifras registradas por el Ministerio de Salud y Protección Social, en nuestro país murió un trabajador por cada 20 horas, en desarrollo de sus actividades, durante la vigencia 2.025.

El total de fallecidos ascendió a 438 durante el año anterior; en Colombia fueron calificados 10.294 pacientes con enfermedades laborales y en promedio ocurrieron 1.464 accidentes de trabajo por día en el país, para un total de 534.444 durante todo el año.

Más afiliados a Riesgos Laborales

Este estudio también mostró que durante el 2.025 el número de trabajadores afiliados al Sistema General de Riesgos Laborales aumentó un 4,3 por ciento en comparación con el año anterior, pasando de 12.955.506 a 13.510.827.

La cifra representa una cobertura del sistema del 56,7 por ciento de la población ocupada, según cifras oficiales del DANE.

Adriana Solano Luque, presidenta del Consejo Colombiano de Seguridad, explicó que “este panorama refleja que, aunque se han logrado avances en la ampliación de la cobertura del sistema, aún persisten brechas dado que 2 de cada 5 personas ocupadas en el país no cuentan con la protección y los beneficios asistenciales y económicos que garantiza el sistema en caso de un siniestro laboral. Así mismo, persisten desafíos estructurales en la prevención y el control de los riesgos laborales. No podemos perder de vista que detrás de cada accidente, enfermedad o muerte hay una historia humana, al igual que un riesgo que pudo identificarse y evitarse a tiempo”.

Sectores económicos afectados

La mayor tasa de muertes en accidentes laborales ocurrió en la explotación de minas y canteras con 41,30 muertes por cada 100 mil trabajadores; le siguió el sector de transporte y almacenamiento.

Adriana Solano Luque, presidenta del Consejo Colombiano de Seguridad, también explicó que “si bien es alentador que el país haya alcanzado la tasa más baja de enfermedades laborales desde 2009 y que se mantenga una tendencia descendente en los últimos años, no podemos bajar la guardia. El hecho de que aún estemos por encima de los niveles de prepandemia y que sectores como la minería y la agricultura presenten tasas significativamente superiores al promedio nacional, nos exige actuar con mayor contundencia”.