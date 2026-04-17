Colombia tienen uno de los peores promedios del continente en Copa Libertadores y Sudamericana. (Colprensa - Lina Gasca). / Lina Gasca

¡Alarmante situación del fútbol colombiano a nivel internacional! A pesar de haber logrado meter seis equipos en los torneos más importantes del continente, siendo esta una cifra totalmente histórica, el balance en las dos primeras jornadas es sumamente negativo...

Y es que de 36 puntos posibles, los clubes colombianos apenas han sumado 11, teniendo en cuenta que apenas van dos victorias, cinco empates y cinco derrotas. Es más, la situación preocupa todavía más, si se tiene en cuenta que aquellos dos triunfos nacionales fueron únicamente en Copa Sudamericana, es decir que en la Copa Libertadores el panorama viene siendo fatal.

El país tiene un rendimiento de tan solo el 30.5%, cifra que solamente lo pone por encima de Bolivia (8.3%) y Perú (30%). Asimismo, está sumamente lejos de los tres líderes del ranking: Argentina (56.9%), Ecuador (56.6%) y Brasil (56.4%).

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Así le ha ido a los equipos colombianos en Copa Libertadores

Para la Copa Libertadores 2026, Colombia clasificó a cuatro equipos: Independiente Santa Fe y Junior de Barranquilla de manera directa; Deportes Tolima e Independiente Medellín desde repechaje.

Entre todos suman cuatro empates (todos en la primera fecha) y cuatro derrotas (todos en la segunda fecha). El tema es que las mencionadas igualdades ocurrieron cuando estos clubes oficiaron como locales, mientras que las caídas fueron de visitantes.

En este caso, Colombia es el segundo país con peor rendimiento al tener solo el 16% (4 puntos de 24 posibles) y únicamente supera a Bolivia (8%).

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Así le ha ido a los equipos colombianos en Copa Sudamericana

Para la Copa Sudamericana 2026, Colombia clasificó a dos equipos: Millonarios (eliminó a Atlético Nacional en Medellín) y Amérca de Cali (se impuso sobre Atlético Bucaramanga en el Pascual).

En esta instancia, los escarlatas son los de mejor rendimiento, pues empataron en casa de Macará y derrotaron como locales al Alianza Atlético (4 puntos). Por su parte, los bogotanos cayeron como visitantes ante O’Higgins y derrotaron a Boston River en El Campín (3 puntos).

Con lo anterior, y de manera sorpresiva, Colombia lidera el porcentaje de rendimiento junto a Ecuador con un 58% (7 puntos de 12 posibles).

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