Rodrigo Contreras da un parte de tranquilidad tras fuerte golpe que sufrió en la cabeza

Millonarios se reencontró con la victoria después de cuatro partidos, entre Liga y Copa Sudamericana, luego de derrotar 1-0 a Boston River, por la segunda fecha del Grupo C del torneo internacional.

El juego se definió a los 84 minutos con un golazo de Carlos Darwin Quintero, quien venció al portero Juan González con un remate a colocar desde el borde del área.

Los azules, que debieron batallar de más para conseguir el triunfo, también sufrieron la baja por lesión del argentino Rodrigo Contreras, quien encendió las alarmas tras recibir un fuerte golpe en la cabeza.

Al cierre de la primera parte, en la disputa de un tiro de esquina, Contreras buscaba interceptar el balón en el área, cuando fue impactado de frente por su compañero Carlos Sarabia, recibiendo un golpe en el rostro y cayendo al césped, impactándose una vez más la cabeza.

Contreras llegó a estar inconsciente y, pese a que intentó mostrar disposición para seguir en el terreno de juego, terminó siendo sustituido en el inicio de la parte complementaria por Falcao García, quien tuvo una destacada actuación.

Parte de tranquilidad de Contreras

Al final del compromiso, el mismo Rodrigo Contreras, a través de su cuenta de Instagram, publicó un mensaje agradeciendo las palabras de apoyo recibidas y dando un parte de tranquilidad luego de su fuerte choque.

“Gracias a Dios estoy bien. Solo fue un susto. Gracias por todos los mensajes de apoyo y cariño en este momento. Quedaré en observación hasta mañana, con el favor de Dios todo va a estar bien. Ahora toca recuperar y descansar. Felicidades al equipo por el triunfo. Todos juntos somos más fuertes. Abrazo y bendiciones”.

Desde su llegada a Millonarios, el Tucu ha disputado 17 partidos entre Liga y Copa Sudamericana, con un saldo de ocho goles marcados, seis por el rentado local y dos más por la competencia internacional.