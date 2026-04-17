Así quedó Medellín en el Grupo A de la Libertadores, tras derrota con Flamengo

Continúa el saldo negativo para Colombia en la Libertadores. Esta vez fue Medellín el que cayó derrotado ante el vigente campeón, Flamengo, por la fecha 2 de la fase de grupos. En el Maracaná, el conjunto Rojinegro se llevó la victoria por 4-1.

Reviva acá el triunfo de Flamengo sobre Medellín en Libertadores

Al minuto 15′ abrió el marcador Lucas Paquetá con una volea desde el borde del área que se clavó en el palo izquierdo de Eder Chaux. Luego Yony González alimentó la ilusión para el Poderoso y empató con un remate rasante y cruzado al minuto 40′.

Antes del final del primer tiempo Bruno Henrique puso el 2-1 de cabeza tras un centro de Giorgian de Arrascaeta. Y fue el uruguayo el encargado de poner el tercero al 49′, mientras que Pedro marcó al 90+6 el cuarto.

¿Cómo quedó Medellín en el Grupo A de la Copa Libertadores?

Con el triunfo de Flamengo y la victoria de Estudiantes de Argentina sobre Cusco de Perú (2-1), el cuadro brasileño llegó a seis puntos y el argentino a 4, ocupando el primer y segundo lugar, respectivamente. Por su parte, Medellín se ubica en la tercera casilla con un punto y una diferencia de gol de -3, dejando al caudro peruano último con 0 unidades.

Medellín vs. Cusco ¿Cuándo es?

El tercer juego del cuadro antioqueño en la Libertadores será el próximo jueves 30 de abril desde las 9:00 p.m. en territorio colombiano. El equipo de Alejandro Restrepo buscará la victoria que le permita encaminarse en el grupo para igualar la línea de Estudiantes (4), en caso de que este pierda con Flamengo en Argentina.