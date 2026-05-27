DT de Medellín tras eliminación de Libertadores: “Quedamos a un paso de hacer historia”

Independiente Medellín se quedó a poco más de cinco minutos de hacer parte de los octavos de final de la Copa Libertadores. El conjunto Poderoso perdió ante Estudiantes con un gol al minuto 90+2′ y dejó ir la posibilidad de regresar a esta fase luego de 21 años de la última vez, cuando en 2005 cayó ante Banfield.

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El cuadro antioqueño hizo un partido aplicado, en el que se supo defender y cuando tuvo que responder el arquero, Éder Chaux, lo hizo con creces. No obstante, el trabajo no tuvo los frutos esperados, porque al minuto 90+2′, tras un triple cabezazo en el área, Mikel Amondarain lo mandó a guardar en el segundo palo, tras estar habilitado por José Escorcia, quien se resbaló.

Reacción a la eliminación del DIM de Libertadores

Tras el partido, el técnico Sebastián Botero habló de lo que fue el partido contra el equipo Pincha. Valoró el plan que estaban llevando acabo, pero lamentó el resbalón de Escorcia que terminó dándole la habilitación a Amondarain para el gol.

“El plan nos salió muy bien, sabíamos lo que teníamos que hacer hoy ante un equipo que tiene muchas virtudes como es el juego aéreo. Creo que lo controlamos y lo llevamos al terreno que queríamos nosotros y al final el fútbol tiene estas cosas que no se pueden controlar”, inició diciendo.

“Un jugador nuestro se resbala y termina habilitando al jugador de ellos en una pelota parada y termina ganando el partido, más allá que hay una tristeza grande, siento que competimos de buena forma y Medellín dejó el nombre bien alto y mereció estar en la siguiente fase”, lamentó al respecto.

Entretanto, habló de su futuro, pues Luis Amaranto Perea fue designado como nuevo entrenador del equipo después de que termine sus labores con la Selección Colombia en el Mundial.

“El cuerpo técnico que llega ya entrará en detalles en la confección de la nómina, ellos van a planificar el segundo semestre. Tenemos solo palabras de agradecimiento con los jugadores, nos quedamos a un paso de hacer historia, pero aceptarlo y seguiremos haciendo nuestro camino”, manifestó sobre su interinato, luego de la salida de Alejandro Restrepo.

Medellín y el consuelo de la Sudamericana

La institución y los hinchas soñaban con estar en octavos de final y estuvieron muy cerca de lograrlo. Sin embargo, quedó como premio de consolación el cupo a los playoffs de la Copa Sudamericana, pues terminaron en el tercer puesto con 7 puntos.

Medellín enfrentará a uno de los equipos que haya quedado en el segundo puesto de la Sudamericana. El equipo que gane disputará octavos de final de esa competición. Le restarán dos partidos en el semestre, que serán por Copa Colombia, ante Leones y frente a Cúcuta.