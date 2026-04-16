¿Cuánto dinero recibieron Millonarios y América por ganar sus partidos en Copa Sudamericana?

Millonarios y América ganaron sus respectivos partidos en Copa Sudamericana / Twitter: @MillosFCOficial - @Americadecali

Aunque debieron batallar de más, Millonarios y América lograron los primeros triunfos colombianos en la fase de grupos de la competencia internacional. Bogotanos y vallecaucanos se encuentran representando al país en la Copa Sudamericana.

Los azules se impusieron 1-0 a Boston River en el estadio El Campín de Bogotá, el único gol del encuentro fue obra de Carlos Darwin Quintero; por su parte, los vallecaucanos vencieron 2-1 a Alianza Atlético de Perú, con goles del ecuatoriano Daniel Valencia y de Yeison Guzmán, este último desde el punto penalti.

¿Cuánto dinero recibieron Millonarios y América por ganar?

Tras sus respectivas victorias en fase de grupos de la Copa Sudamericana, Millonarios y América recibieron un bono de 125 mil dólares, lo equivalente a un poco más de 450 millones de pesos colombianos.

Ambos equipos ya habían asegurado 1′800.000 dólares por su participación en esta instancia del torneo, un poco más de 6.500 millones de pesos colombianos. Por cada triunfo en esta instancia del torneo, recibirán el mismo premio de parte de la Conmebol.

¿Cuánto dinero recibe el ganador en Copa Libertadores?

Entretanto, los equipos que ganen un partido en la fase de grupos de la Copa Libertadores recibirán como premio 340 mil dólares, más de 1.200 millones de pesos colombianos. Por ahora ningún club del país lo ha logrado en esta edición, entre Junior, Santa Fe, Medellín y Tolima.