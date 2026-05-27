Lucas González: “Afianzamos la identidad en Libertadores, en Colombia ya jugamos así”

Deportes Tolima sacó la cara por el país y logró la clasificación a octavos de final de la Copa Libertadores. El conjunto pijao jugó un partido aplicado en Perú y le sacó el empate 0-0 a Universitario, que le bastó para quedarse con el segundo puesto del Grupo B, por detrás de Coquimbo Unido de Chile.

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El equipo de Ibagué ya logró igualar su mejor participación en este certamen, pues en 2022 alcanzó los octavos de final, pero cayó goleado con Flamengo.

Lucas González valoró la identidad de juego en Libertadores

En rueda de prensa posterior al partido con Universitario, Lucas se refirió a la clasificación a la siguiente fase. Destacó el coraje que tuvieron sus dirigidos, pero sobre todo, le dio valor a la idea de juego plasmada. que se trasladó al certamen internacional.

“Cuando empieza un torneo como este, en donde el sorteo es como tiene que ser, es decir por ranking, con bombos, lógicamente el que viene en el bombo 4 no es favorito. Venimos de dos fases previas, jugamos cuatro partidos más que Universitario en este caso. Partido a partido fuimos afianzando la identidad en la Copa Libertadores, en Colombia ya jugamos así, en Colombia nosotros siempre somos protagonistas con la pelota, jugando de local o visitante”, destacó inicialmente.

Luego destacó la actitud conla que sus jugadores asumieronel encuentro: “Queremos intentar dominar e imponer nuestras condiciones, a veces lo logramos y a veces no. El reto era hacerlo en Copa Libertadores y tratamos de hacerlo. Claramente no éramos favoritos, pero los chicos tuvieron la valentía y el carácter de jugar como lo saben hacer, en estadios muy difíciles. Ahora hemos clasificado, este es un torneo muy duro, que tiene equipos muy fuertes con excelentes futbolistas y entrenadores, de presupuestos muy altos”.

¿Qué se viene para Tolima en Libertadores?

Tolima irá al bombo 2 en el sorteo de la Libertadores y conocerá a su rival, que será uno de los equipos que termine en el primer puesto de su grupo. Los emparejamientos se conocerán este viernes 29 de mayo en la sede de la Conmebol en Luque, Paraguay.