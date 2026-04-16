Falcao tras triunfo de Millonarios en Copa Sudamericana: “Me siento bien y cada vez mejor”

Falcao García durante el partido de Copa Sudamericana frente a Boston River. EFE/ Mauricio Dueñas Castañeda / Mauricio Dueñas Castañeda

Millonarios derrotó 1-0 a Boston River en juego por la segunda fecha del Grupo C de la Copa Sudamericana. El equipo bogotano logró el triunfo con un agónico gol de Carlos Darwin Quintero a los 84 minutos.

Falcao García jugó todo el segundo tiempo, ingresando en reemplazo del argentino Rodrigo Contreras, quien se marchó tras un fuerte choque en la cabeza. Al final del partido, El Tigre dialogó con los medios de comunicación.

Balance del partido

“Importantísimo poder obtener los 3 puntos, un rival que nos esperó muy bien, que cuando tenía la posesión lo sabía hacer de manera que por momentos nos generaron peligro, pero Millonarios controló casi todo el partido, quizás en la segunda parte fuimos más punzantes, creamos las opciones más claras y fue en el momento que encontramos el gol”.

¿Qué indicaciones le dio Fabian Bustos?

“Fácil, tratar de jugar adentro para terminar afuera, jugar con los dos nueves, subir más las líneas y poder recuperar la pelota en campo contrario. Eso nos permitió tener más volumen de juego y no desgastarnos tanto, y poder atacar nuevamente y en repetidas ocasiones al rival”.

La sequía de los delanteros

“Hay que tener tranquilidad, Carlos (Quintero) no veía, entró e hizo el gol. Tenemos que estar alerta los delanteros, porque en cualquier momento nos vamos a encontrar con la posibilidad para marcar”.

¿Qué significa el gol de Quintero?

“Eso demuestra que estamos comprometidos todos, tanto lo que inician como los que ingresan en la segunda parte. Carlos lo demostró, Beckham (Castro) lo ha hehco en otros momentos, creo que ha sido muy positivo la entrada de los futbolistas en la segunda parte y han definido los partidos”.

¿Cómo se siente físicamente?

“Bien, cada vez mejor”.

Millonarios estará visitando al América de Cali el próximo domingo, por la fecha 17 del fútbol colombiano. El equipo bogotano está obligado a conseguir un buen resultado para seguir en busca de un cupo entre los ocho mejores.