Pacientes, clínicas y expertos lanzan fuertes alertas por la Nueva EPS y advierten crisis sin rumbo

SALUD

La situación de la Nueva EPS sigue escalando en controversia y preocupación, aún más después de un informe de Caracol Radio en el que revela que en la última intervención se habrían saltado los controles internos obligatorios.

RIMICIA: Reciente intervención a la Nueva EPS fue ilegal, revelan superintendentes delegados del sector

Desde distintos sectores del sistema de salud, usuarios, prestadores y analistas coinciden en que lo que está ocurriendo no solo refleja fallas puntuales, sino una crisis más profunda marcada por incertidumbre institucional, dudas sobre el manejo de recursos y cuestionamientos al rumbo de la política sanitaria del país.

Denis Silva: “es vergonzoso lo que ha pasado con la Nueva EPS”

Desde la voz de los pacientes, Denis Silva, vocero de Pacientes Colombia, expresó una crítica contundente frente a lo que calificó como un deterioro progresivo del sistema, especialmente tras las recientes decisiones alrededor de la intervención de la Nueva EPS.

“Lo que acabamos de conocer de la intervención de la Nueva EPS es indignante, escalofriante y da miedo. Da miedo porque uno se pregunta cuál es la intención del Gobierno: ¿ayudarnos a salir de la crisis o hundirnos literalmente? Si uno analiza las declaraciones del nuevo interventor (Daniel Quintero), pareciera que tiene un mandato claro. Sacar de la intervención a la Nueva EPS con una sola intención, dar cumplimiento al decreto 182 para recibir nuevos afiliados, no para mejorar la calidad de vida de los usuarios”, indicó en Caracol Radio.

Silva también cuestionó la idoneidad institucional y la confianza en las autoridades del sector, particularmente tras el nombramiento de Daniel Quintero:

“Es vergonzoso lo que ha pasado con la Nueva EPS, pero para cerrar con broche de oro nos nombran a Daniel Quintero como superintendente nacional de salud. ¿Podemos tener tranquilidad cuando la misma superintendencia está haciendo cosas indebidas, ilegales, y es una entidad netamente politizada?”, explicó la entidad.

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Jorge Toro: “¿llega un superintendente a fortalecer la intervención o a desmontar el sistema?"

Desde el frente de los prestadores, las clínicas y hospitales también manifestaron su preocupación. El director de la Unión de IPS, Jorge Toro, advirtió que la falta de claridad jurídica e institucional está agravando el panorama y generando un ambiente de total incertidumbre para la red de atención.

“Es supremamente preocupante, porque ya estamos en un ejercicio de un limbo absolutamente complejo y ahora nos asalta otra gran inquietud: que puede caerse todo este proceso por un tema de manejo de la Procuraduría, por el no cumplimiento del debido proceso”, puntualizó en la entidad.

Toro explicó que la incertidumbre no solo es jurídica, sino también operativa y financiera, afectando directamente la relación entre EPS y prestadores.

“La designación de estos exalcaldes nos lleva a hacernos preguntas de fondo: si esto es para fortalecer procesos y generar confianza o si, por el contrario, es para tomar decisiones como liquidar EPS y trasladar usuarios. Hoy no hay claridad. ¿Llega un superintendente a fortalecer la intervención o a desmontar el sistema? La incertidumbre es total”, aseguró en este medio de comunicación.

Además, confirmó que los problemas de flujo de recursos persisten y afectan la sostenibilidad de clínicas y hospitales.

“Los flujos de caja que tiene la Nueva EPS para la red prestadora son insuficientes, no está pagando. Entonces la pregunta es qué va a pasar con esta nueva medida: si el agente interventor llega a solucionar esa falta de caja o si simplemente se va a prolongar una situación que ya es crítica. Son muchísimas preguntas sin respuesta”, dijo Toro en Caracol Radio.

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Augusto Galán: “esto ha sido una acumulación desordenada, errática, improvisada de decisiones”

Desde el análisis técnico, el exministro de Salud y director de Observatorio Cómo Vamos en Salud, Augusto Galán, aseguró que lo ocurrido no es un hecho aislado, sino la consolidación de una tendencia que, según dijo, se ha venido profundizando en los últimos años.

“Hay hechos que aparecen como nuevos, pero realmente son la confirmación de una tendencia que hemos tenido en el sector salud. Lo que ha ocurrido con la Nueva EPS en las últimas semanas, la renuncia del cuarto agente interventor, el vencimiento de las medidas, las dudas sobre la legalidad de la prórroga, no es una anécdota, es un capítulo adicional de un ‘culebrón’ que el país ya conoce, y que sería una mala comedia si no hubiera vidas humanas de por medio”, dijo en Caraco Radio.

Galán fue especialmente crítico con la forma en que se han tomado decisiones en el sector.

“Esto ha sido una acumulación desordenada, errática, improvisada de decisiones, hechas a los trancazos, sin método, sin diálogo y sin rigor, con un único propósito que se ha mantenido desde el inicio: eliminar el aseguramiento en salud. Ese ha sido el rumbo inequívoco de la política sanitaria en estos últimos años”, indicó el exministro.

Según explicó, ese enfoque implicaría un cambio estructural hacia un modelo que, a su juicio, ya ha mostrado fallas.

“La intención es pasar a un sistema semejante al que viene mal funcionando en el fondo de salud del magisterio, lo cual genera aún más preocupación por sus resultados”.

Pese al panorama, el exministro consideró que aún es posible corregir el rumbo, aunque depende de cambios en el liderazgo y en la forma de tomar decisiones.

“Yo siempre guardo la esperanza de que esto tiene recuperación, pero se necesita un liderazgo distinto, basado en la evidencia, respetuoso de la Constitución y de la ley, y que convoque al capital humano del sistema de salud, que ha sido completamente desconocido en estos años”, indicó el exministro.

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