“Solo 20 de cada 100 pacientes de la Nueva EPS reciben servicios de salud”: Secretario (e) de Salud. Foto: Cortesía.

Antioquia

Diego Alejandro Villa Valderrama, Secretario (e) de Salud e Inclusión Social, se pronunció ante la crisis de salud que atraviesan las EPS en Antioquia y dejó en claro que los pacientes hoy tienen dificultades para programar sus citas, la entrega de medicamentos, cirugías, entre otros servicios de salud que no han estado recibiendo.

“Podemos hablar, por ejemplo, que en el año 2024 tenía la Nueva EPS cumplimiento del 60% en un indicador fundamental, como es el acceso. Hoy, solo 20 de cada 100 pacientes de la nueva EPS están teniendo el acceso a los servicios de salud”, expuso Villa Valderrama.

Según la Secretaría de Salud, tres de cada cuatro pacientes que ponen derechos de petición para poder acceder a los diferentes servicios de salud, no están obteniendo resultados positivos, por ello, también se está colapsando el sistema judicial al no poder atender las denuncias de los pacientes.

El Presidente de la Fundación Rasa y el vocero de Pacientes Colombia, Gustavo Campillo, describe la situción de salud del departamento como una “crisis humanitaria” y expuso que la situación ha escalado ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos en Washigton, declarando que se envió hace un mes una solicitud de intervención directa.

La Gobernación de Antioquia mediante la estrategia Contigo Antioquia busca mejorar el servicio se salud, descongestionar los espacios colapsados y llegar a esos municipios, veredas y lugares del departamento con difícil acceso a la salud.

“El departamento de Antioquia viene desarrollando un fortalecimiento institucional en las entidades públicas de prestación de servicios del departamento, especialmente en el fortalecimiento y la agilización de los procesos de atención para la población más pobre, más vulnerable y en zonas más distantes”, señaló el Presidente de la Fundación Rasa y el vocero de Pacientes Colombia, Gustavo Campillo.

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Se espera que haya una mejoría en la crisis de salud y también una respuesta pronta del Gobierno Nacional.