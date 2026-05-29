Exsenador uribista Nicolás Pérez llega a la campaña de De la Espriella: hay versiones encontradas

El código iframe se ha copiado en el portapapeles

Exsenador uribista Nicolás Pérez llega a campaña de De la Espriella: hay versiones encontradas

Caracol Radio conoció que el exsenador Nicolás Pérez Vásquez, quien pertenece al Centro Democrático y hacía parte de la campaña presidencial de Paloma Valencia, ahora se ha sumado al proyecto político de su rival, Abelardo de la Espriella.

¿Por qué el exsenador tomó la decisión de apoyar la campaña de Abelardo de la Espriella?

Según confirmó Pérez Vásquez a través de un video, con el paso de las semanas habrían surgido profundas diferencias sobre la conducción de la campaña, sus prioridades y su estrategia. En consecuencia, el exsenador ha considerado que la mejor opción para el país es Abelardo de la Espriella.

¿Qué papel tenía Nicolás Pérez en la campaña de Paloma Valencia?

Pérez Vásquez había acompañado la campaña de Valencia desde una etapa muy temprana, pues incluso ayudó a estructurarla para buscar su nominación al interior del Centro Democrático.

Escuche el mensaje publicado por el exsenador Pérez Vásquez en su cuenta de Instagram:

¿Qué dice el Centro Democrático de la salida de Nicolás Pérez?

Caracol Radio conoció que la versión del Centro Democrático sobre la salida de Nicolás Pérez de la campaña de Paloma Valencia es distinta a la del exsenador.

María del Rosario Guerra, actual gerente de campaña de la candidata del Centro Democrático, publicó un mensaje en el cual aclaró que Pérez Vásquez no fue gerente de la campaña de Paloma Valencia en la consulta y que, por muy pocos días, coordinó lo político.

Así, Guerra advirtió que, por el presunto maltrato verbal de Pérez hacia las mujeres de la campaña, se tomó la decisión de retirarlo de la campaña.

Escuche esta noticia en 6AM W:

El código iframe se ha copiado en el portapapeles Escucha el audio 00:00:00 02:37 Descargar Compartir Cerrar Facebook Twitter Linkedin WhatsApp Cerrar

Escuchar Caracol Radio EN VIVO: