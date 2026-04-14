MinSalud descalifica al nuevo interventor de Nueva EPS que puso el presidente Petro

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De las 28 EPS, 26 están para liquidación, no cumplen con capital ni patrimonio: MinSalud

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En entrevista con Julio Sánchez Cristo, el ministro de Salud, Guillermo Alfonso Jaramillo, descalificó al nuevo interventor de la Nueva EPS, Jorge Iván Ospina.

“El doctor no es la persona adecuada para decir si hay suficiencia o no”, afirmó el ministro, al insistir en que ese análisis corresponde a equipos técnicos especializados del Ministerio.

Jaramillo cuestionó el cargo del intervenor, luego de que Ospina afirmara en los micrófonos de Caracol Radio que la Unidad de Pago por Capitación no era suficiente. :“Trabajo es lo que tiene y debe comenzar a administrar adecuadamente la Nueva EPS y no ponerse a decir cosas que no le corresponden”.

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Escuche la entrevista completa AQUÍ: