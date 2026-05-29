Iván Cepeda y De la Espriella a segunda vuelta: la predicción de Roy Barreras para este 31 de mayo

Este viernes, 29 de mayo, habló en los micrófonos de 6AM W, con Julio Sánchez Cristo, el candidato presidencial Roy Barreras, quien hizo un barrido de lo que serán las elecciones presidenciales de este domingo, y allí reveló lo que para él serán los resultados de esta jornada.

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Iván Cepeda vs. Abelardo de la Espriella en segunda vuelta

Barreras, así, aseguró que serán Cepeda y de la Espriella quienes se medirán en la segunda vuelta presidencial.

“Con alguna experiencia política, como se dice que yo tengo, pues está claro que va a haber segunda vuelta. Los espejismos de ganar en primera vuelta lo que hacen es distraer a las campañas del esfuerzo que tienen que estar haciendo para prepararse para la segunda vuelta. Ahora, muy a mi pesar, porque por supuesto no es para mí lo deseable, pero va a pasar el abogado de la Espriella para competir con Iván Cepeda (en segunda vuelta)”, dijo.

Y agregó: “La otra cosa que puedo predecir, y anote, es que en esa segunda vuelta el margen va a ser supremamente estrecho, aún más estrecho que el que tuvimos cuando logramos con el presidente Petro derrotar a Rodolfo Hernández apenas por 700.000 votos. En esta ocasión, creo que van a ser 400 o 500.000 votos de diferencia”.

¿Por qué insistió en su candidatura?

El candidato Roy Barreras explicó por qué insistió en su candidatura, aun sabiendo cuál será el futuro de estas elecciones y fue puntual: “Me parece que hay que ser franco y claro con los colombianos”, aseveró.

“Ahora, ante esos hechos evidentes que he previsto, hay más razones por las que yo permanezco en ese tarjetón. La primera, por obligación legal. La segunda, por convicción”.

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La tercera, según dijo, sería la necesidad de “sanar las heridas de la violencia” en el país, “y que hoy está en grave riesgo porque cualquiera sabe que en muchas zonas de Colombia impera la violencia, los grupos ilegales que hacen lo que les viene en gana porque abusaron de lo que yo creo, fue ingenuidad y mal planeación de lo que se llamó paz total; esa es la tercera razón por la que permanezco”.

Escuche la entrevista completa a continuación:

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