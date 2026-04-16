Obras del esperado Parque Centenario de Ibagué serían entregadas el 31 de mayo

Ibagué

En diálogo con Caracol Radio, el secretario de Infraestructura de Ibagué, Marco Matheus Saavedra, le salió al paso a los cuestionamientos por la fecha incumplida para la entrega de las obras del esperado Parque Centenario, proyecto en el cual la Alcaldía invierte cerca de 7 mil millones de pesos.

Según el funcionario, desde la Administración le solicitaron al contratista redoblar esfuerzos para cumplir la nueva fecha prevista para la entrega de las obras.

“Se le ha solicitado al contratista que redoble los esfuerzos para que pueda entregar la zona 2, que es donde se ubica la Concha Acústica. Allí se ha avanzado en gran medida en la pavimentación de la vía, en la recuperación total de la estructura metálica de la cubierta; están en la fase de fabricación para después instalar los domos y la intervención de la tarima”, explicó el funcionario.

En palabras del funcionario, la alcaldesa Johana Aranda les pidió entregar obras de la máxima calidad para las comunidades de la ciudad, más allá del plazo que pueda tardar.

“El objetivo es que al 31 de mayo estén culminadas las obras. Se le ha exigido al contratista de obra y a la interventoría que se tomen las estrategias necesarias para garantizar que esté la Concha Acústica a punto para el Festival Folclórico Colombiano. La exigencia de la alcaldesa va enmarcada en que se puedan entregar obras de calidad sin salirse de la normatividad vigente”, aseguró.

Algunas versiones apuntan a que el contratista prepara una solicitud de adición presupuestal. Sin embargo, Saavedra sostuvo que hasta ahora no se ha radicado dicha solicitud.

“Ya también se ha avanzado en la instalación del parque de calistenia, el parque infantil, estamos avanzando en la zona 3 para que próximamente se puedan iniciar el cerramiento de alto impacto, los marcos, los arcos, la pintura de la cancha múltiple y demás urbanismo”, agregó.

Se espera que el Parque Centenario albergue actividades del Festival Folclórico Colombiano que se realizará en junio de 2026.