Emprendimiento, memoria y oportunidades se toman el Parque Bolívar en Santa Marta este 9 de abril

Santa Marta

En Santa Marta se llevará a cabo una jornada de emprendimiento, cultura y memoria con el Encuentro Popular de Economías para la Vida, este 9 de abril donde se reunirá a decenas de emprendedores, organizaciones comunitarias y ciudadanos en un espacio con el fin de dinamizar la economía local y visibilizar el talento de la región.

Durante la jornada, los asistentes podrán recorrer una variada muestra de productos que incluyen artesanías, gastronomía, ropa, calzado, accesorios, bisutería y artículos elaborados de manera artesanal, muchos de ellos creados por comunidades vulnerables y víctimas del conflicto armado.

“Impulsamos a las unidades productivas de asociaciones de población vulnerable incluidas las víctimas del conflicto armado. Por eso, a través de estos Encuentros de Economías para la Vida, fortalecemos y dinamizamos la economía popular en Santa Marta y todo el departamento”, dijo la gerente regional de Prosperidad Social en el Magdalena, Liliana Escudero.

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El evento no solo será un espacio comercial, sino también un punto de encuentro para compartir experiencias, generar alianzas y acercar a la comunidad con diferentes ofertas institucionales. Entidades como el SENA, la Alcaldía de Santa Marta y otras organizaciones acompañarán la jornada, brindando orientación y apoyo a quienes buscan fortalecer sus iniciativas productivas.