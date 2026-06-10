Renunció al Congreso el senador tolimense, Óscar Barreto: argumentó problemas de salud

Tolima

Caracol Radio conoció la renuncia que presentó a su curul en el Congreso de la República el senador del Partido Conservador, Óscar Barreto Quiroga, dimisión que fue presentada a pocos días de terminar el periodo 2022 – 2026 para el que fue elegido con más 110 mil votos.

El líder del Partido Conservador en el Tolima argumentó ante la presidencia del Senado quebrantos de salud que se relacionan con problemas coronarios que fueron detectados el pasado 4 de febrero cuando se encontraba en una correría por municipios del norte del Tolima, por lo que requiere un tratamiento con medicación permanente durante varios meses que le imposibilitaría cumplir con las sesiones que quedan del periodo legislativo.

“Óscar Barreto Quiroga renuncia de forma irrevocable al Congreso de la República a partir de la fecha. Respetado presidente necesito poner de su conocimiento que el pasado 4 de febrero sufrí un quebranto de salud producto de una enfermedad coronaria severa, si bien este incidente fue tratado de manera oportuna para lograr una rehabilitación, se requiere de un abordaje con medicación permanente durante los próximos cuatro meses, ante la imposibilidad de asistir a las sesiones previstas para lo que resta del periodo legislativo y para que el Partido Conservador no vea afectada su participación en esta etapa trascendental para nuestra democracia, presento renuncia irrevocable”, indica la carta presentada por Óscar Barreto.

Óscar Barreto es el jefe del movimiento político conocido como ´El Barretismo´ que en la actualidad tiene en su poder la Gobernación del Tolima, la Corporación Autónoma Regional del Tolima y un número de más de 30 Alcaldías en el departamento.

El Partido Conservador en las elecciones a Congreso del pasado 8 de marzo ganó en 42 de los 47 municipios que tiene el Tolima, logró tres de las seis curules que tiene el departamento en la Cámara de Representantes.

Barreto Quiroga ha sido dos veces gobernador del Tolima y su renuncia según se menciona en los mentideros políticos, abriría la posibilidad para una tercera aspiración en el año 2027.