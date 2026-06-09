Radican Ordenanza para otorgar subsidios a cuidadores y personas con discapacidad en el Tolima

Tolima

La gobernadora del Tolima, Adriana Magali Matiz, radicó ante la Asamblea Departamental el proyecto de Ordenanza que crea el Fondo de Protección y Apoyo para las Personas con Discapacidad y sus Cuidadoras, Cuidadores o Asistentes Personales.

La iniciativa busca reconocer, respaldar y dignificar a una población que históricamente ha enfrentado múltiples barreras económicas y sociales, la cual asciende a más de 27.000 personas en el Tolima.

Además de brindar una transferencia monetaria, el fondo contempla acciones para fortalecer emprendimientos, procesos de formación, asistencia técnica, acceso a ayudas funcionales y programas orientados al bienestar de las personas con discapacidad y de quienes las acompañan diariamente.

“Esa transferencia monetaria va a tener un valor de $438.000. Se va a entregar a los cuidadores certificados por el Ministerio de Salud, de quienes dependa una persona con discapacidad, pero también a las personas con discapacidad que tengan el Registro de Localización y Caracterización. Vamos a dar inicio en el segundo semestre de este año, una vez sea aprobada la Ordenanza, porque este subsidio es muy importante para las personas con discapacidad y para quienes se dedican 24/7 al cuidado”, afirmó Matiz durante la radicación del proyecto.

La mandataria también destacó que la propuesta responde a una realidad social que impacta a miles de hogares tolimenses.

“Un gran número de las personas con discapacidad dependen del cuidado y ayuda de otra persona, y de ahí la importancia de esta iniciativa. Con la creación del fondo se apoyarán igualmente temas de formación, asistencia técnica, emprendimientos y transferencias monetarias. Vamos a destinar más de $1.000 millones para hacer realidad este fondo”, acotó.

A esto se suma una realidad poco visible: la mayoría de las labores de cuidado recaen sobre mujeres, quienes destinan en promedio más de siete horas diarias a estas tareas, lo que limita, en muchos casos, sus oportunidades de empleo, formación e independencia económica.

La secretaria de Inclusión Social y Enfoque Diferencial, Gynna Patricia Frías, explicó que, una vez radicado el proyecto, iniciará el proceso de socialización ante la Asamblea Departamental para avanzar en su aprobación y posterior reglamentación.

“Como secretaría técnica de este proyecto tendremos la responsabilidad de socializarlo ante los diputados, quienes tendrán en sus manos la posibilidad de hacer realidad un beneficio que impactará positivamente a muchas personas con discapacidad y a las cuidadoras de nuestro departamento”, acotó.