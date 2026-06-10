Sindicatos del Tolima anuncian marcha por propuesta de Abelardo de la Espriella

Ibagué

Un fuerte rechazo ha generado entre las centrales obreras del Tolima la propuesta del candidato presidencial Abelardo de la Espriella de eliminar hasta 700.000 puestos del Estado, en un posible recorte presupuestal de un eventual gobierno suyo.

Este anuncio llevó a que organizaciones sindicales como la Central Unitaria de Trabajadores (CUT), la Confederación General del Trabajo (CGT), la Central de Trabajadores de Colombia (CTC) y el Sindicato de Maestros del Tolima convocaran una movilización social para el jueves 11 de junio.

“Alertamos frente a las propuestas de la campaña presidencial de Abelardo de la Espriella, las cuales buscan el desmantelamiento del Estado, la privatización de entidades públicas y el despido masivo de aproximadamente 700.000 trabajadores del sector público”, informaron en un comunicado a la opinión pública.

Según los sindicatos, entre las medidas planteadas se encuentran la eliminación, fusión o privatización de más de 136 entidades estatales, la reducción de ministerios, la desaparición de instituciones fundamentales para la atención social y la intención de privatizar entidades estratégicas como el Banco Agrario, el Fondo Nacional del Ahorro, La Previsora, Fiduprevisora y Positiva.

“Estas propuestas afectarían gravemente el empleo, los derechos sociales, la educación pública y la atención a los sectores más vulnerables del país, profundizando la desigualdad y debilitando las garantías democráticas y sindicales conquistadas por el pueblo colombiano”, exponen.

Por tanto, decidieron convocar a las filiales de todo el país a realizar plantones o marchas en las principales plazas y vías, desde las 6:00 de la tarde del jueves.

La movilización en Ibagué partirá desde la Universidad del Tolima, recorrerá la calle 42 hacia la avenida Ferrocarril, continuará hacia el Sena y culminará en la calle 60 con carrera Quinta.