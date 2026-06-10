Inauguran el Hospital de Alta Complejidad del Tolima Grande tras inversión de $74.000 millones

Tolima

El departamento del Tolima ahora cuenta con un nuevo centro médico de alta complejidad. Se trata del Hospital de Alta Complejidad del Tolima Grande, proyecto en el que se invirtieron cerca de $74.000 millones por parte del grupo empresarial Cayena Azul.

En diálogo con Caracol Radio, la gerente del hospital, Paola Sánchez, indicó que el nuevo hospital, ubicado en las instalaciones de la antigua Clínica Calambeo, ofrecerá servicios con equipos de última generación en temas cardiovasculares, rayos X, pediátricos y neurológicos.

“Vemos una necesidad grande en capacidad instalada en el departamento que nos permite a nosotros integrar nuestro conocimiento técnico, por supuesto, en pro del bienestar de nuestros pacientes”, manifestó la gerente.

El Hospital de Alta Complejidad del Tolima Grande generará cerca de 1.200 empleos nuevos en Ibagué, entre directos e indirectos, lo que pondrá en circulación cerca de $4.500 millones mensuales en la economía tolimense.

“Eso significa que, al año, cerca de $54.000 millones irrigarán al comercio, la vivienda y el consumo de los hogares ibaguereños, generando un poderoso efecto multiplicador. En términos de crecimiento macroeconómico, la operación de este complejo de salud representa un incremento de hasta 1,2 % en el producto interno bruto de Ibagué”, remarcó.

La puesta en marcha del hospital está prevista para el próximo 17 de junio. En principio, se atenderá a los usuarios de la Nueva EPS y a pacientes del SOAT, con el propósito de atender paulatinamente a los afiliados de todas las EPS.