La alcaldesa de Ibagué, Johana Aranda, invitó a reunión a la nueva bancada del Tolima en el Congreso

Ibagué

La alcaldesa de Ibagué, Johana Aranda, envió un mensaje a través de sus redes sociales a los seis representantes a la Cámara que resultaron ganadores en el proceso electoral del pasado domingo 8 de marzo.

“A quienes hoy han sido elegidos senadores y representantes a la Cámara por el Tolima, reciban mi saludo respetuoso y mis felicitaciones por la confianza que los ciudadanos han deposito en ustedes”, dijo la alcaldesa de Ibagué, Johana Aranda.

Por otra parte, la mandataria local indicó que “Ibagué es una ciudad que sueña con oportunidades y desarrollo. Y esos sueños necesitan del trabajo conjunto de quienes creemos en los publico y en la fuerza de trabajar unidos por nuestra tierra”.

Aranda invitó a la nueva bancada del Tolima en el Congreso para que el próximo lunes 16 de marzo a las 8:00 a.m. se reúnan “más allá de las diferencias políticas”, para que se construya una agenda conjunta por la capital del Tolima.

“Las puertas de esta Alcaldía siempre estarán abiertas para que quienes quieran trabajar con amor, compromiso y responsabilidad por nuestra ciudad. Aquí nos necesita la gente. Aquí nos espera el futuro”, puntualizó la alcaldesa, Johana.

Así quedó la conformación de los representantes a la Cámara por el Tolima

El Partido Conservador en el departamento obtuvo tres de las seis curules y ganó en 43 de los 47 municipios que tiene el departamento.

Los representantes a la Cámara conservadores son Guillermo Alvira, Delcy Isaza y Alejandro Martínez. Por su parte en la alianza entre el Pacto Histórico y la Alianza Verde son Marco Emilio Hincapié y Renzo García. Y cierra el grupo de los seis representantes a la Cámara el Partido Centro Democrático con Carlos Edward Osorio.

Por su parte, la curul para las víctimas de los municipios de Ataco, Chaparral, Rioblanco y Planadas fue alcanzada por Janeth Sabogal de la asociación AMBEIMA.