Proyecto de acuerdo busca restringir el uso de celulares en los colegios de Ibagué

Ibagué

En diálogo con Caracol Radio el concejal, Arturo Castillo, se refirió al proyecto de acuerdo que presentó por medio del cual se buscará restringir el uso de celulares de los estudiantes en los colegios públicos de Ibagué.

Según Castillo, la proyecto busca restringir el uso de este tipo de dispositivos a menores de 14 años durante la jornada académica en las instituciones educativas oficiales de Ibagué. Esta medida se fundamenta en la necesidad de proteger la salud mental, el desarrollo cognitivo y la convivencia ciudadana de los niños, niñas y adolescentes de la ciudad.

“El proyecto de acuerdo plantea excepciones para el uso de estos con fines pedagógicos cuando los docentes lo requieran, salud y discapacidad, también en emergencias familiares”, dijo Castillo.

Además, el cabildante resaltó que si esta iniciativa es aprobada deberán ser modificados los manuales de convivencia de las instituciones educativas para que esta medida se pueda implementar.

“Queremos que basado en la ley 1098 y ley 2170 que permite regular el acceso a herramientas tecnológicas a favor de infancia y adolescencia, con esto los docentes tendrán herramientas para hacer cumplir esta medida”, destacó.

Finalmente, aseguró que el proyecto de acuerdo municipal busca combatir además el Ciberacoso por que las redes sociales dentro de la escuela facilitan la victimización inmediata y la difusión de riñas entre otras

Dato: si el proyecto se aprueba en el Concejo los colegios deberán disponer de las herramientas para poder disponer de los celulares de los estudiantes mientras se encuentran en la jornada escolar.