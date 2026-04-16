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16 abr 2026 Actualizado 16:11

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Ibagué

Autoridades de salud de Ibagué cerraron hogar geriátrico por presencia de plagas

Como medida de protección, los adultos mayores que se encontraban en este hogar fueron trasladados a otras instituciones geriátricas, donde recibirán la atención y el cuidado adecuados.

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En diálogo con Caracol Radio la secretaria de Salud de Ibagué, Yennifer Guzmán, confirmó que en un operativo de inspección atendiendo una denuncia ciudadana, se encontró una situación compleja en materia de salubridad en un hogar geriátrico.

Nuestro compromiso es proteger la salud y la vida de los ibaguereños, especialmente de nuestras poblaciones más vulnerables. No vamos a permitir que funcionen lugares que no cumplan con las condiciones sanitarias exigidas”, afirmó Yennifer Guzmán, secretaria de Salud Municipal.

Según conoció Caracol Radio, como medida de protección, los adultos mayores que se encontraban en este hogar fueron trasladados a otras instituciones geriátricas, donde recibirán la atención y el cuidado adecuados.

La jefe de la cartera de Salud resaltó que no podrá reanudar sus actividades hasta que no subsane en su totalidad las observaciones realizadas por la autoridad sanitaria y garantice condiciones óptimas para la atención de sus usuarios.

La Alcaldía de Ibagué hizo una llamado a la ciudadanía a denunciar cualquier situación que pueda poner en riesgo la salud pública y asegura que continuará adelantando estos operativos de manera permanente en toda la ciudad.

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