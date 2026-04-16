Alcaldía declara calamidad pública por el incendio en el sector Los Álamos en Ibagué

Tolima

Tras la emergencia en el sector Los Álamos, donde más de 90 familias resultaron afectadas por un incendio estructural, la alcaldesa Johana Aranda citó a sesión extraordinaria del Consejo Municipal de Gestión del Riesgo.

En medio de la sesión se declaró la calamidad pública, herramienta necesaria para ejecutar un plan de acción específico y obtener ayudas de la Gobernación del Tolima y la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo (UNGRD).

“Seguimos del lado de la comunidad; por eso nuestra alcaldesa nos ha pedido adelantar este espacio para llevar a cabo las acciones necesarias debido a la emergencia vivida en Los Álamos”, manifestó Jean Pineda, director de Bomberos.

En la sesión estuvieron presentes secretarios del despacho municipal, gerentes de institutos descentralizados, así como organismos de socorro y de control. Por unanimidad, los miembros del consejo aprobaron esta decisión, que permitirá agilizar la gestión de recursos y adoptar medidas especiales para el beneficio de los afectados.

“Son cuatro líneas clave que se pueden abordar a partir de esta declaratoria: seguridad en la zona afectada, subsidios temporales de arrendamiento, protección de este terreno para evitar posibles asentamientos y articulación con el Gobierno Nacional y departamental”, indicó Humberto Leal, secretario de Ambiente y Gestión del Riesgo (e).

Es decir, las autoridades esperan que la figura de calamidad pública les brinde herramientas jurídicas para evitar una nueva ocupación del predio arrasado por el fuego, en el que residían 94 núcleos familiares. A su vez, permitirá gestionar ayudas como subsidios temporales de arriendo para los damnificados.