Dar limosna envenena más a los habitantes de calle: Secretaria de Desarrollo Social de Ibagué

Ibagué

La secretaria de Desarrollo Social y Comunitario de la Alcaldía de Ibagué, Claudia Aristizábal, confirmó que en la ciudad hay 837 personas en condición de habitante de calle y cerca de 530 aceptaron ingresar a fundaciones para avanzar en un proceso de recuperación, por otra parte 230 aceptaron el retorno a sus lugares de origen.

“Cuando los ciudadanos les dan limosna, ellos no lo van a utilizar para comprar alimento, los estamos envenenando y cada vez esa persona va a estar peor”, dijo la secretaria de Desarrollo Social y Comunitario.

La funcionaria hizo un llamado a los ciudadanos para que adquieran la moneda que tiene la administración municipal en fundaciones para que los habitantes en condición de calle la cambien por alimento, ropa, productos de aseo y otros elementos.

“Los habitantes de calle que han dado el paso, hoy están ayudando a embellecer la ciudad, pero por eso necesitamos que en medio de las fiestas no den limosna, sino que compren la moneda para transformar vidas, con esos $200 que usted da envenena más a la persona”, resaltó.

Finalmente, aseguró que “apóyenos compre la moneda, no de limosna, de oportunidades, darles plata lo único que hace es envenenar el cuerpo, el alma, la mente, por eso tenemos muchos habitantes de calle con esquizofrenia”.

Dato: los habitantes de calle que han dado el paso para ingresar a un proceso de recuperación está siendo capacitados en competencias laborales para que puedan definir un mejor futuro.