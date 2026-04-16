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16 abr 2026 Actualizado 22:31

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Neiva

Incautan más de 500 kilos de carne en operativos de control sanitario en Neiva

Autoridades decomisaron 569.7 kilogramos de productos cárnicos por incumplir normas de conservación y almacenamiento.

Garantizar que los productos cárnicos comercializados cumplan con las condiciones. Foto Relacionada

Garantizar que los productos cárnicos comercializados cumplan con las condiciones. Foto Relacionada

Garantizar que los productos cárnicos comercializados cumplan con las condiciones. Foto Relacionada

Valentina Gasca

Neiva

Neiva

En el marco de las acciones de vigilancia sanitaria para proteger la salud pública, la Secretaría de Salud de Neiva continúa desarrollando operativos de inspección en expendios de carne del municipio. Estas actividades buscan garantizar que los productos cárnicos comercializados cumplan con las condiciones sanitarias exigidas por la normatividad vigente.

Desde la semana anterior, equipos técnicos adelantan recorridos en diferentes comunas de la ciudad, verificando aspectos como la adecuada conservación de los productos, la trazabilidad, las condiciones de transporte, la documentación requerida y el cumplimiento de las normas sanitarias en establecimientos de almacenamiento y distribución de carnes bovinas, porcinas y de aves.

Durante la jornada más reciente, las autoridades inspeccionaron más de 15 expendios de carne ubicados en las comunas 4 y 6, donde se evidenciaron incumplimientos graves en uno de los establecimientos, relacionados con las condiciones de conservación y almacenamiento de los productos cárnicos, considerados puntos críticos para la inocuidad alimentaria.

Ante esta situación, las autoridades sanitarias procedieron al decomiso de un total de 569.7 kilogramos de carne y productos cárnicos que no cumplían con los estándares exigidos. Asimismo, se inició el proceso administrativo correspondiente contra el representante legal del establecimiento, quien presenta antecedentes de reincidencia en este tipo de infracciones.

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Valentina Gasca

Valentina Gasca

Periodista de la ciudad de Neiva, ganador del premio de periodismo Reynaldo Matiz en dos ocasiones ...

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