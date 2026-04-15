Alza en combustibles golpea el bolsillo y reduce la demanda en el Huila

Neiva

El precio de los combustibles en el Huila se mantiene con distribución normal, pese a las tensiones internacionales que han elevado el valor del crudo. El incremento del Brent a nivel global ha impactado directamente a Colombia, generando un alza de aproximadamente 100 pesos en algunos combustibles y entre 200 y 300 pesos en la gasolina corriente. Esta situación comienza a sentirse en el bolsillo de los consumidores.

De acuerdo con voceros del sector, el aumento en los precios ha provocado una disminución en la demanda. Cada vez que sube la gasolina, los ciudadanos reducen el uso de sus vehículos, especialmente para desplazamientos cotidianos. Esto se refleja en menos ventas en las estaciones de servicio, afectando directamente al sector y evidenciando una relación directa entre precio y consumo.

Luz Mila Moyano, de Combossur, comento que “no se han presentado mayores afectaciones en el suministro de combustible, en departamentos como Caquetá, Putumayo y departamentos vecinos, lo que ha garantizado la continuidad del servicio sin contratiempos significativos”.

Finalmente, persiste la preocupación por el comportamiento del mercado internacional del petróleo. Aunque en meses anteriores se aplicaron reducciones de entre 500 y 1.000 pesos, estas perdieron efecto ante el reciente incremento del crudo, el panorama es incierto y se teme que nuevos aumentos sigan impactando tanto a los distribuidores como a los consumidores.