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11 abr 2026 Actualizado 22:35

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Neiva dio apertura oficial a sus rondas sampedrinas rumbo al Festival del Bambuco

La capital del Huila inició las rondas sampedrinas, antesala de la versión 65 del Festival del Bambuco en San Juan y San Pedro.

Antesala de la versión 65 del Festival del Bambuco. Foto Relacionada

Antesala de la versión 65 del Festival del Bambuco. Foto Relacionada

Antesala de la versión 65 del Festival del Bambuco. Foto Relacionada

Valentina Gasca

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Neiva dio apertura oficial a sus tradicionales rondas sampedrinas en el polideportivo del barrio Los Guaduales, donde cientos de familias se reunieron para disfrutar de una noche llena de música, danza y tradición. El evento marcó el inicio de la agenda cultural que antecede a la versión 65 del Festival del Bambuco en San Juan y San Pedro.

Durante la jornada, las comunas Cinco y Diez fueron las encargadas de inaugurar la temporada festiva, presentando a sus candidatas al Reinado Popular y al Encuentro Herederos de la Tradición. Las presentaciones artísticas y el ambiente familiar convirtieron la velada en un espacio de integración comunitaria y fortalecimiento de la identidad cultural opita.

La secretaria de Cultura de Neiva, Tania Peñafiel, destacó la importancia de estas actividades como escenario de integración comunitaria y preservación de las tradiciones culturales de la región. “Dimos la bienvenida a las rondas sampedrinas con las familias de las comunas Cinco y Diez. Vibramos de emoción y estamos felices de darle la gran apertura a nuestra fiesta”, expresó la funcionaria.

La próxima ronda sampedrina se realizará este sábado 11 de abril en el polideportivo del barrio Cándido Leguízamo, a partir de las 6:00 de la tarde, donde se espera nuevamente una amplia participación de la ciudadanía en esta antesala de la versión 65 del Festival del Bambuco en San Juan y San Pedro.

Valentina Gasca

Valentina Gasca

Periodista de la ciudad de Neiva, ganador del premio de periodismo Reynaldo Matiz en dos ocasiones ...

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