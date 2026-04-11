Neiva dio apertura oficial a sus rondas sampedrinas rumbo al Festival del Bambuco

Neiva

Neiva dio apertura oficial a sus tradicionales rondas sampedrinas en el polideportivo del barrio Los Guaduales, donde cientos de familias se reunieron para disfrutar de una noche llena de música, danza y tradición. El evento marcó el inicio de la agenda cultural que antecede a la versión 65 del Festival del Bambuco en San Juan y San Pedro.

Durante la jornada, las comunas Cinco y Diez fueron las encargadas de inaugurar la temporada festiva, presentando a sus candidatas al Reinado Popular y al Encuentro Herederos de la Tradición. Las presentaciones artísticas y el ambiente familiar convirtieron la velada en un espacio de integración comunitaria y fortalecimiento de la identidad cultural opita.

La secretaria de Cultura de Neiva, Tania Peñafiel, destacó la importancia de estas actividades como escenario de integración comunitaria y preservación de las tradiciones culturales de la región. “Dimos la bienvenida a las rondas sampedrinas con las familias de las comunas Cinco y Diez. Vibramos de emoción y estamos felices de darle la gran apertura a nuestra fiesta”, expresó la funcionaria.

La próxima ronda sampedrina se realizará este sábado 11 de abril en el polideportivo del barrio Cándido Leguízamo, a partir de las 6:00 de la tarde, donde se espera nuevamente una amplia participación de la ciudadanía en esta antesala de la versión 65 del Festival del Bambuco en San Juan y San Pedro.