Cerca de 8.000 maestros entrarán en paro de 24 horas en el Huila

Neiva

Alrededor de 8.000 maestros afiliados a la Asociación de Institutores del Huila (Adih) participarán en un paro de 24 horas este miércoles, lo que dejará cerca de 190.000 estudiantes sin clases en el departamento. Las concentraciones están programadas en Neiva, La Plata, Garzón y Pitalito. La movilización iniciará a las 8:00 de la mañana y reunirá a docentes de municipios cercanos a estas cabeceras de zona.

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La principal motivación de la protesta es exigir a la Fiduprevisora la implementación efectiva del nuevo modelo de salud del magisterio. Según el presidente de Adih Huila, Jan Jefferson, “esto no es un paro en contra de nuestro modelo que nos ha ofrecido este gobierno. Es todo lo contrario, lo que estamos es exigiéndole a la Fiduprevisora que implemente el modelo de salud del magisterio conforme a lo establecido en el Acuerdo 03 del 2024”, afirmó el dirigente sindical.

Los docentes aseguran que existen incumplimientos en los compromisos pactados y que el servicio médico no se está garantizando plenamente para ellos y sus familias en el departamento. Además, el magisterio busca abrir la discusión sobre la reforma al Sistema General de Participaciones y la denominada Ley de Competencias, que actualmente se tramita en el Congreso. Según los docentes, esta normativa definirá recursos clave para sectores como educación, salud, agua potable y saneamiento básico en todo el país.

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El paro en el Huila se suma a movilizaciones similares en otras regiones de Colombia, donde el magisterio ha denunciado fallas en la prestación de servicios médicos y el incumplimiento de acuerdos con el sistema de salud. La Federación Colombiana de Trabajadores de la Educación anunció una jornada nacional de protesta por estas dificultades, que han generado parálisis y manifestaciones en distintos departamentos.

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