Hoy se presenta en Medellín el Energy Valley como Centro Avanzado de Energía

Medellín

El Clúster de Energía Sostenible de la Cámara de Comercio de Medellín para Antioquia conmemora hoy sus 20 años de trabajo, cuyo liderazgo en la articulación del ecosistema ha permitido la internacionalización de esta industria y también la consolidación de la feria FISE.

Como parte de esta celebración, se hará la presentación del Energy Valley, que será el Centro Avanzado de Energía.

¿En qué consiste ese Energy Valley?

Este centro será un espacio liderado por Erco, la Universidad Eafit por medio de On going, la Universidad EIA y el Distrito de Medellín.

Se trata de una apuesta que articulará las miradas y esfuerzos del sector público y privado, la academia y las startups.

Este centro tendrá como objetivo impulsar la innovación energética en la región y el desarrollo de nuevas tecnologías, por medio de proyectos, laboratorios y una conexión directa con las necesidades del mercado.

Según explicó Jaime Arenas Plata, director del Cluster Energía Sostenible, “Medellín tiene una vocación histórica en energía, y hoy la estamos consolidando como un verdadero ‘Energy Valley’, un espacio que integrará conocimiento, innovación y desarrollo empresarial para la industria”.

El líder de este clúster aseguró que la creación de este centro responde a los desafíos del futuro del sector con soluciones concretas y talento pertinente.

¿Cómo se celebrará el vigésimo aniversario del clúster?

Los 20 años de trabajo del Clúster de Energía Sostenible de la Cámara de Comercio de Medellín para Antioquia se conmemorarán en su plenaria anual que se tiene prevista para esta tarde de jueves en el Centro Empresarial de El Poblado.

En este encuentro participarán cerca de 250 líderes empresariales, representantes del sector público, academia y actores del ecosistema del sector eléctrico.

En este encuentro compartirán experiencias, resultados, estrategias y socializarán los hitos del clúster.

También se presentará la evolución de su hoja de ruta para los próximos años, “donde se priorizan los negocios de baja emisión (energías renovables, eficiencia energética, movilidad sostenible multimodal y economía circular), así como otras temáticas que han venido ganando mucho terreno, tales como Energytech, energía nuclear, generación distribuida, almacenamiento, digitalización y prosumidor digital, green building, medición inteligente e infraestructura resiliente y gestión de activos, entre otras”, explicaron desde la Cámara de Comercio, que lidera hace dos décadas esta estrategia.

Este clúster es el primero que se creó de los ocho que existen en la región; fue creado en noviembre de 2006 e impulsa el desarrollo e internacionalización de la industria energética, por medio de la articulación de empresarios, instituciones públicas, privadas y academia.

¿Qué agenda tiene el evento?

Como parte de la programación, se tendrá un conversatorio de apertura con líderes del sector público y privado, enfocado en los orígenes y evolución del clúster, la articulación público-privada como motor del desarrollo energético y los principales hitos construidos junto a empresarios y aliados estratégicos.

Estarán como invitados en este encuentro María Fernanda Galeano, secretaria de Desarrollo Económico del Distrito de Medellín; Fredy Pulgarín, vicepresidente de Desarrollo Empresarial y Competitividad – Cámara de Comercio de Medellín para Antioquia; Claudia Arango, gerente de energía de la organización Corona; y Santiago Uribe, cofundador de AZIMUT.

Datos del clúster

Según la Cámara de Comercio de Medellín para Antioquia, la cadena de producción del sector energético ha sido una de las más dinámicas en el último quinquenio, con un crecimiento promedio del valor agregado sectorial de 6,8 por ciento para el período 2020-2024, frente a 4,2 por ciento para el total de Antioquia.

Son cerca de 1.607 empresas en la jurisdicción de la Cámara de Comercio de Medellín para Antioquia, las cuales están en 69 municipios, que desarrollan actividades relacionadas con el sector energético.