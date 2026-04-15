Vuelve la normalidad a la avenida El Poblado tras 25 días de cierre por obras

Medellín

Tras 25 días de operación continua es habilitada nuevamente la avenida El Poblado, luego de haber estado clausurada debido a la emergencia vial originada por la quebrada La Presidenta. Los trabajos que se ejecutaron de manera urgente durante las 24 horas del día, permitieron normalizar el flujo de vehículos en este importante corredor estratégico de la ciudad.

Con el desarrollo de estas labores técnicas se recuperaron más de 60 metros de vía, y se logró la instalación de un nuevo canal de concreto con gran capacidad, diseñado para optimizar la evacuación del agua y reducir el riesgo de inundaciones en sectores críticos del Poblado como Patio Bonito y el Hotel Dann Carlton, zonas donde el colapso de la antigua red había obligado al cierre total.

Para garantizar que fallas como estas no vuelvan a ocurrir en ese corredor vial, se realizaron labores para estabilizar el terreno, utilizando tuberías de alta resistencia y refuerzos de concreto especializados, con la intención de que la nueva infraestructura sea mucho más fuerte ante los diferentes eventos climáticos extremos y la presión del agua.

Luego de anunciarse la apertura nuevamente de esta avenida, el Distrito de Medellín confirmó que se mantendrán los monitoreos y los estudios de riesgo en otros afluentes, como las quebradas La Escopetería y Chuscalito, para implementar soluciones sostenibles de prevención, asegurando que puntos como Monterrey y el ecoparque La Presidenta, cuenten con una protección integral durante la actual temporada de lluvias.