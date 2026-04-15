El Metrocable más largo de Medellín llegará a San Antonio de Prado

Medellín

El alcalde de Medellín Federico Gutiérrez presentó el nuevo metrocable de San Antonio de Prado, proyecto que busca mejorar la calidad de vida de más de 210.000 habitantes del corregimiento más habitado de toda Colombia. Con este proyecto sus trayectos de viajes en el transporte público llegarían a reducirse hasta 40 minutos en cada recorrido.

$1.3 billones de pesos serán invertidos por el distrito para el desarrollo de esta obra, contemplando la construcción de seis estaciones y la capacidad de movilizar a 2.700 personas por hora en cada sentido, y se estima que, además del tiempo, cada usuario ahorrará cerca de $40.000 mensuales en transporte gracias a la integración tarifaria del sistema.

Actualmente, este importante proyecto se encuentra en su etapa de factibilidad, definiendo detalles técnicos, el número de cabinas y las necesidades de predios. Según el cronograma oficial se estipula que el proceso de contratación y adjudicación iniciará en el tercer trimestre de 2027, lo que significaría que su construcción tardaría 30 meses una vez comiencen las obras.

Por su parte, Tomás Elejalde, en su facultad como Gerente del Metro de Medellín, señaló que esta conexión aérea funcionará como una “tercera vía” para el corregimiento, mejorando la integración del sur en el Valle de Aburrá, bajo un modelo de transporte sostenible que prioriza el bienestar social y la eficiencia urban