En Medellín se hará el primer estudio sociodemográfico sobre nómadas digitales de Colombia

Reunión Clúster de Turismo en Medellín. Cortesía: Cámara de Comercio de Medellín para Antioquia

Medellín

Con el objetivo de generar los insumos técnicos y estratégicos necesarios para la gestión del fenómeno y crecimiento de nómadas digitales en la ciudad, se anunció el primer estudio sociodemográfico de esta población por parte de ONU Turismo y el Clúster Turismo de la Cámara de Comercio de Medellín para Antioquia.

Según los expertos, esta tendencia debe equilibrar el crecimiento turístico, la vivienda y el bienestar territorial.

ONU Turismo presente en Medellín

Un equipo de ONU Turismo llegó a Medellín para la primera de tres visitas que tiene programadas para adelantar el trabajo de campo sobre este tema.

Este organismo de las Naciones Unidas busca estrategias para el turismo responsable, sostenible y accesible para todos.

La iniciativa es posible gracias a que la Cámara de Comercio de Medellín para Antioquia es la primera institución cameral del país en convertirse en miembro de esta entidad, que ha acompañado investigaciones similares en ciudades como Barcelona y Londres.

Ana María Palacio Lopera, gerente del Clúster Turismo, explicó que la investigación incluye grupos focales con entidades públicas y privadas, y entrevistas con nómadas digitales, empresarios, expertos y ciudadanos.

Explicó que para avanzar en el análisis “nos reuniremos con urbanistas, constructores y otros miembros de la Red de Turismo y Desarrollo Urbano, que lideramos junto con el Clúster Hábitat Sostenible. También realizaremos dos talleres comunitarios y visitas a cuatro comunas priorizadas. Los nómadas, más allá de los retos, también representan oportunidades en derrama económica, empleabilidad y turismo para la ciudad”.

Relación de los nómadas con el turismo

Este estudio aportará insumos técnicos para orientar estrategias desde el sector público y privado para analizar esa relación que tiene el turismo con los alquileres de renta corta, los trabajos de los cerca de 8 mil nómadas digitales en esta parte del país e identificar oportunidades que se puedan aprovechar por este fenómeno en nuestra ciudad.

Sector del turismo en Antioquia

Según las cifras que entrega la Cámara de Comercio de Medellín para Antioquia, son 18.488 empresas las que desarrollan actividades relacionadas con el Clúster Turismo en su jurisdicción.

Estas entidades hoy están generando cerca de 280 mil empleos, principalmente en servicios de alojamiento, de comida, transporte y almacenamiento.

La mayoría de estas empresas están asentadas en Medellín, un total de 12.040; le sigue el Aburrá Norte con 2.182; en el Suroeste hay registro de 2.005; en Occidente hay 967; en el Norte son 869 y en el Bajo Cauca son 425.

Este viernes es la presentación.

La presentación del estudio será durante la plenaria de este clúster, que abordará la visión y acción para un destino más competitivo.

El evento tendrá lugar en el Centro Empresarial de El Poblado de la Cámara de Comercio de Medellín para Antioquia.

En esta plenaria también se presentarán las principales iniciativas de trabajo en 2026, entre ellas la Ruta de Competitividad Turística regional, que busca promover el desarrollo competitivo de las subregiones de jurisdicción de la Cámara.

Hay estrategias para la formación en temáticas asociadas al “turismo de salud para hoteles, acompañamiento a agencias de viajes y proyectos como Más Turismo, Más Negocios y el III Foro de Tendencias en el Turismo, que espera congregar a más de 1.000 asistentes y contará este año con Francia como país invitado”, explicaron desde la Cámara de Comercio de Medellín para Antioquia.