SENA abrió la segunda oferta formación GRATUITA del 2026: Conozca cómo aplicar

El pasado martes 14 de abril, el Servicio Nacional de Aprendizaje (SENA), por medio de su portal web, anunció la segunda convocatoria de formación presencial y a distancia del 2026.

Esta oferta académica está dirigida a cualquier colombiano o extranjero que esté con su situación migratoria en el país ya definida, contando con más de 36 mil cupos distribuidos en los niveles operario, auxiliar, técnico y tecnólogo.

La institución también mencionó que estos programas están enfocados en campesinos, personas con discapacidad, comunidades NARP e indígenas, población LGBTIQ+, mujeres y demás aspirantes que cumplan los requisitos y deseen iniciar su formación en 2026.

De acuerdo a la información oficial, los interesados que deseen aplicar a estos programas académicos lo podrán realizar desde el 18 hasta el 22 de abril, teniendo previsto el inicio de las clases para finales de mayo e inicios de junio.

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Según la entidad, con esta estrategia se busca que todos los aprendices fortalezcan diferentes habilidades para el trabajo y el emprendimiento, además de aportar al desarrollo del país.

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¿Cómo puedo aplicar a la segunda oferta de formación gratuita del SENA 2026?

Según el SENA, este registro se debe llevar a cabo únicamente en la página oficial de la institución; se aclara que estos cursos estarán disponibles en todo el territorio nacional.

Aquí le dejamos el paso a paso que debe seguir para poder postularse a esta oferta académica:

Debe ingresar al portal web del SENA https://betowa.sena.edu.co . Diríjase al apartado de ‘Registrarse’ e ingrese. Debe diligenciar los siguientes datos que se le serán solicitados:

Tipo de documento

Número de identificación

Lugar y fecha de expedición

Asegurarse de que los datos suministrados sean correos para que pueda enviarlos. Proceda a aceptar los términos y condiciones de la página. Aquí deberá finalizar el registro y así ya quedará habilitado en el sistema de la oferta e inscripción.

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¿Cuáles son los requisitos para poder aplicar a la segunda oferta gratuita de formación del SENA 2026?

De acuerdo con la información alojada en el portal web, antes de iniciar el proceso de inscripción, debe asegurarse de cumplir con una serie de requisitos y así no tener ningún tipo de problema al momento de llevar a cabo estos cursos.

Los aspirantes deberán tener mínimo 14 años de edad. Para los niveles auxiliar, operario y técnico no se le solicitará el título académico; en cambio, para el tecnólogo serán requeridos estos documentos:

Certificación de estudios finalizados de bachillerato.

Certificación que avale la presentación de las pruebas ICFES (Saber 11).

Se pueden presentar algunos requisitos diferentes a los ya mencionados, esto dependiendo del programa al que se quiera aplicar.

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Si usted ya está registrado, la entidad recomienda verificar si tiene acceso a la plataforma. En dado caso que se lleguen a presentar dificultades al momento de suministrar su usuario y contraseña, tendrá la opción de recuperar la información a través del correo electrónico registrado.

Si los inconvenientes persisten o tiene otro problema, podrá comunicarse a la línea oficial de atención al cliente del SENA 601 736 60 60, en los siguientes horarios:

Lunes a viernes: de 7:00 de la mañana a 7:00 de la noche.

de 7:00 de la mañana a 7:00 de la noche. Sábados: de 8:00 de la mañana a 1:00 de la tarde.

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