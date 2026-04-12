Trabajo en Canadá para colombianos 2026: ¿Cómo aplicar? vacantes con sueldo de $12 millones

El interés por trabajar en el extranjero sigue creciendo entre los colombianos, y ahora surge una nueva alternativa en Canadá con condiciones que para muchos pueden ser atractivas. A través de la Servicio Nacional De Aprendizaje (SENA), se abrió una convocatoria que conecta talento colombiano con una empresa canadiense autorizada, ofreciendo empleos formales en la provincia de Ontario.

Esta iniciativa busca perfiles técnicos y tecnológicos con experiencia, especialmente en sectores productivos como agricultura y construcción, dos áreas clave en la economía canadiense.

La convocatoria estará disponible hasta el 22 de mayo de 2026 o hasta que se complete el número de candidatos requeridos.

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Cuáles son las vacantes disponibles: perfiles

La convocatoria incluye principalmente cargos de supervisión, orientados a trabajadores con trayectoria comprobada. Uno de los perfiles más demandados es el de supervisor agrícola, enfocado en coordinar labores de cultivo, manejo de personal e instalación de infraestructura como invernaderos.

Por otro lado, también se requieren supervisores en construcción, quienes estarán a cargo de liderar proyectos, verificar estructuras y garantizar el cumplimiento de normas de seguridad en obra.

En ambos casos, se exige una experiencia mínima de cinco años, con al menos tres en cargos de liderazgo. Además, es fundamental contar con formación técnica o tecnológica relacionada y un nivel de inglés intermedio o superior.

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Trabajo en Canadá para colombianos: salarios

Uno de los principales atractivos de estas ofertas laborales es el salario, pues los seleccionados podrán recibir cerca de 4.500 dólares canadienses mensuales, lo que equivale a más de 12 millones de pesos colombianos.

Las condiciones incluyen contrato temporal de tiempo completo, con una duración de hasta dos años y posibilidad de extensión. La jornada laboral se desarrolla de lunes a viernes en horarios estándar, lo que brinda estabilidad y organización.

Requisitos de la convocatoria en Canadá

Aunque las vacantes ofrecen beneficios formales, es importante tener en cuenta algunos aspectos antes de aplicar. Los candidatos deberán asumir los costos relacionados con el viaje y su instalación en Canadá. Sin embargo, la empresa empleadora ofrece acompañamiento en los trámites migratorios, lo que facilita el proceso de adaptación.

Además, el dominio del idioma inglés puede marcar la diferencia durante la selección, especialmente en roles que implican liderazgo y coordinación de equipos.

Cómo aplicar a las vacantes en Canadá desde Colombia

El proceso de postulación se realiza de manera virtual a través de la plataforma oficial de la Agencia Pública de Empleo del SENA. Allí, los interesados deben registrar su hoja de vida, asegurarse de cumplir con los requisitos y aplicar directamente a la vacante de su interés.