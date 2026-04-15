Estudie gratis: SENA abrió inscripciones para técnicos y tecnólogos, ¿cómo acceder en Betowa?

A la izquierda: Mujer estudiando virtual desde su computadora portátil. A la derecha: Mujer en clase presencial escribiendo en su puesto (Crédito: Getty Images) / logo en medio: Servicio Nacional de Aprendizaje (SENA)

El Servicio Nacional de Aprendizaje (SENA) ha anunciado la convocatoria para la Segunda Oferta de Formación Presencial y a Distancia 2026, que cuenta con más de 36 mil cupos para educarse, distribuidos en los niveles operario, auxiliar, técnico y tecnólogo para colombianos y extranjeros con situación migratoria definida en el país.

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Según informa la entidad, esta iniciativa busca fortalecer habilidades para el trabajo y el emprendimiento, además de aportar al desarrollo del país mediante programas gratuitos dirigidos a campesinos, personas con discapacidad, comunidades NARP e indígenas, población LGBTIQ+, mujeres y demás aspirantes que cumplan los requisitos y deseen iniciar su formación en 2026.

Las inscripciones estarán abiertas del 18 al 22 de abril, con inicio de formación previsto para finales de mayo e inicios de junio.

¿Cómo inscribirse a la convocatoria del SENA virtual y presencial?

Para participar en esta convocatoria, debe primero realizar su registro en la plataforma Betowa, que es la página web habilitada por el SENA para gestionar los procesos de inscripción. Es importante que, antes de aplicar a estas vacantes, ya cuente con usuario activo y que pueda ingresar correctamente al sistema antes de que inicie el periodo oficial de inscripciones.

Quienes ya tuvieron cuenta en SofiaPlus pueden ingresar con los mismos datos, pero quienes no aplican para estos casos deben seguir estas instrucciones:

Ingresar a betowa.sena.edu.co Hacer clic en la opción “Registrarse” Diligenciar los datos del documento de identidad (tipo, número, lugar y fecha de expedición) Verificar que la información sea correcta Aceptar los términos y condiciones de la plataforma Finalizar el registro para quedar habilitado en el sistema de oferta e inscripción

Ya ingresado, podrá filtrar las preferencias que se ajusten a su interés educativo, como nivel de formación, regiones y si la oferta es presencial o a distancia.

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Tenga en cuenta que si llega a presentar dificultades para ingresar con su usuario y contraseña, podrá recuperar la información a través del correo electrónico registrado.

El SENA también tiene habilitada una línea de atención al usuario con el número de teléfono 601 736 60 60, en los siguientes horarios:

Lunes a viernes: 7:00 a. m. a 7:00 p. m.

Sábados: 8:00 a. m. a 1:00 p. m.

Los aspirantes deben cumplir algunos requisitos generales, como tener mínimo 14 años, además de otros específicos que pueden variar según el programa seleccionado. En los niveles auxiliar, operario y técnico no se exige título académico; para tecnólogo, se requiere ser bachiller y contar con la certificación de las pruebas ICFES (Saber 11).

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El SENA reitera que el registro, la inscripción y la obtención del cupo son totalmente gratuitos y no requieren intermediarios. Además, esta oferta de formación responde a las dinámicas del mercado laboral, facilitando el acceso a oportunidades de formación pertinentes en todo el país.

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