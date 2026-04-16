Claudia López y Fajardo rechazan nombramiento de Daniel Quintero en SuperSalud

Claudia López, Daniel Quintero y Sergio Fajardo. Fotos: (Colprensa - Cristian Bayona) / (Colprensa - Catalina Olaya) / (Colprensa - Lina Gasca)

La candidata presidencial Claudia López lanzó duras críticas al nombramiento de Daniel Quintero como superintendente de Salud, calificándolo como una “grave amenaza” para el ya debilitado sistema sanitario del país.

Según la exalcaldesa de Bogotá, esta designación no responde a soluciones estructurales, sino que podría profundizar los problemas administrativos y de control en el sector.

“Daniel Quintero, el investigado por corrupción, ahora va a resetear la corrupción en la salud; el chiste se cuenta solo. Con Daniel Quintero... estos cinco meses van a terminar de robarse lo poco que no se han robado, en vez de arreglar el problema”, afirmó López, quien además cuestionó su idoneidad técnica: “no tiene la menor idea de salud” y lo calificó como un “vendedor de humo”.

La dirigente insistió en que la crisis del sistema no se resuelve con mayor estatización, sino fortaleciendo un modelo mixto con control efectivo.

“Nombrar a Daniel Quintero, investigado por corrupción, a que maneje la corrupción creada por este mismo gobierno en el sistema de salud, ¿es la solución realmente?”, cuestionó, al tiempo que criticó lo que denominó incoherencias en el discurso anticorrupción del senador Iván Cepeda.

Por su parte, el también candidato presidencial Sergio Fajardo se sumó al rechazo y aseguró que el sistema de salud “está siendo destruido de forma dirigida, acelerada y sistemática” por el gobierno del presidente Gustavo Petro.

“Y ahora traen al sepulturero para rematarlo en cuatro meses. La bomba Daniel Quintero es atómica: corrupción en su máxima expresión, desconocimiento total del cargo y resentimiento demoledor. ¿Quién pagará la cuenta de la destrucción? Los más necesitados de Colombia”, concluyó Fajardo.