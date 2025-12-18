Investigan a exgerente del Hospital General de Medellín por muerte de bebé tras esperar cirugía

Medellín

La Personería Distrital de Medellín formuló pliego de cargos contra Mario Fernando Córdoba Pérez, exgerente de la Hospital General de Medellín “Luz Castro de Gutiérrez”, por presuntas irregularidades en la atención médica que habrían derivado en la muerte de un bebé en septiembre de 2023.

Según el ente de control, el 21 de septiembre de ese año, entre las 7:00 a. m. y las 4:30 p. m., el hospital no garantizó la disponibilidad del servicio especializado de cirugía pediátrica/neonatal, requerido con urgencia por el niño, quien ingresó con un diagnóstico delicado y desarrolló una grave complicación abdominal. El menor falleció a causa de enterocolitis necrotizante con perforación intestinal y shock séptico.

“El Hospital General de Medellín no contaba con un servicio de cirugía neonatal y transcurrieron más de cuatro horas y media sin que se le practicara la cirugía urgente que requería, lo que desencadenó en el fallecimiento, pese a las intervenciones y esfuerzos de los equipos médicos”, explicó Yenny Teresita Serna, personera delegada.

La Personería precisó que, durante ese lapso, el Hospital General no contaba con cirujano neonatal contratado. El servicio de cirugía infantil solo se habría restablecido a partir de las 4:30 p. m., tras un acuerdo verbal, cuando la condición de la paciente ya era crítica.

Formulación de pliego de cargos

Se le formuló el cargo de presunto homicidio agravado, por tratarse de una menor de edad y por la posición de garante que ostentaba el entonces gerente, además de falsedad ideológica en documento público, por el uso de un otrosí fechado el 20 de septiembre de 2023 que, según la investigación, fue suscrito el 22 de septiembre. El documento habría sido utilizado para aparentar que el hospital contaba con cirujano neonatal cuando no era cierto y finalmente, el tercer cargo se le formuló por incumplimiento de deberes, por el presunto desconocimiento de funciones establecidas en el Manual de Funciones de la entidad.

El exgerente ya fue notificado y el proceso avanza a la etapa de Decisión Disciplinaria, en la que se adelantará el juzgamiento y se adoptará la determinación que corresponda conforme a la ley.