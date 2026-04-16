EN VIVO América vs. Alianza Atlético por Copa Sudamericana HOY: siga acá la transmisión del partido
El equipo Escarlata busca su primer triunfo en la competición internacional.
América de Cali tiene su segunda salida en la Copa Sudamericana. El equipo colombiano empató en su primera salida del campeonato, luego del 1-1 ante Macará de Ecuador, mientras que Alianza Atlético también empató 1-1 ante Tigre de Argentina.
El equipo de David González busca una victoria que le permita eventualmente ser líder del Grupo A de la competición, en caso de que lo haga por una buena diferencia de gol.