EN VIVO América vs. Alianza Atlético por Copa Sudamericana HOY: siga acá la transmisión del partido

América de Cali tiene su segunda salida en la Copa Sudamericana. El equipo colombiano empató en su primera salida del campeonato, luego del 1-1 ante Macará de Ecuador, mientras que Alianza Atlético también empató 1-1 ante Tigre de Argentina.

El equipo de David González busca una victoria que le permita eventualmente ser líder del Grupo A de la competición, en caso de que lo haga por una buena diferencia de gol.

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