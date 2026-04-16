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16 abr 2026 Actualizado 00:35

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Copa Sudamericana

EN VIVO América vs. Alianza Atlético por Copa Sudamericana HOY: siga acá la transmisión del partido

El equipo Escarlata busca su primer triunfo en la competición internacional.

Composición: Caracol Radio

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América de Cali tiene su segunda salida en la Copa Sudamericana. El equipo colombiano empató en su primera salida del campeonato, luego del 1-1 ante Macará de Ecuador, mientras que Alianza Atlético también empató 1-1 ante Tigre de Argentina.

El equipo de David González busca una victoria que le permita eventualmente ser líder del Grupo A de la competición, en caso de que lo haga por una buena diferencia de gol.

Siga acá la transmisión de América vs. Alianza Atlético

Viva acá el minuto a minuto de América vs. Alianza Atlético

David Santiago Muñoz Camargo

David Santiago Muñoz Camargo

Comunicador social y Periodista. Trabaja en Caracol Radio Deportes

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