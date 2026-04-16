🔴EN VIVO Millonarios vs. Boston River: obligado a reaccionar en casa en la copa Sudamericana

El equipo azul recibe a Boston River con la presión de sumar tras un inicio complicado en la Copa Sudamericana.

Millonarios regresa a Bogotá con la necesidad urgente de cambiar su imagen tras caer 2-0 ante O’Higgins en su debut internacional, resultado que lo dejó en el fondo del Grupo C. A esto se suma el empate 1-1 en el clásico frente a Santa Fe , prolongando una racha de cuatro partidos sin victorias. El equipo dirigido por Fabián Bustos ha evidenciado problemas defensivos, desconexión en el medio y poca claridad en ataque, aspectos que buscará corregir en casa, donde ha conseguido la mayoría de sus triunfos en este 2026.

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El conjunto embajador confía en el impulso de la altura y su localía para recomponer el camino en su principal objetivo del año. Entre las novedades, destaca la presencia de Andrés Llinás en la convocatoria tras superar molestias físicas, mientras que jugadores como Castro y Contreras tendrán la responsabilidad de mejorar la eficacia ofensiva en un partido clave para no comprometer sus aspiraciones en el grupo.

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Por su parte, Boston River también llega golpeado tras perder en casa frente a São Paulo y luego caer en su liga local. El equipo uruguayo ha tenido dificultades para marcar goles de forma consecutiva, aunque ya ha demostrado que puede responder fuera de casa. En un duelo inédito a nivel internacional, ambos equipos buscarán sumar sus primeros puntos y evitar quedar rezagados en un grupo que no da margen de error.

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