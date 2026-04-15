🔴EN VIVO Corinthians vs. Santa Fe: Colombianos buscan dar el golpe ante el líder del grupo

El equipo cardenal visita a Corinthians con la necesidad de sumar tras su empate en el debut de la Copa Libertadores.

Independiente Santa Fe afronta un reto clave en São Paulo al medirse ante Corinthians, líder de su grupo tras la primera jornada. El conjunto bogotano llega con un punto luego de igualar 1-1 frente a Peñarol en El Campín, un resultado que dejó sensaciones encontradas por el desarrollo del partido.

El técnico Pablo Repetto ha reconocido que su equipo debe sostener más tiempo la intensidad mostrada en el segundo tiempo de su debut. Los empates han sido una constante en su proceso, tanto en liga como en el arranque continental, por lo que este duelo aparece como una oportunidad para cambiar la dinámica.

Por su parte, Corinthians llega motivado tras ganar en condición de visitante en la fecha inicial, aunque su presente en el torneo local genera dudas. Santa Fe intentará aprovechar ese contexto y mejorar su historial en territorio brasileño, donde ya ha tenido antecedentes adversos, pero también un empate reciente que mantiene viva la ilusión de sumar fuera de casa.

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