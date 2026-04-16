“Es aberrante”: exsupersalud Fabio Aristizábal tras informe sobre intervención de Nueva EPS

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Fabio Aristizábal, exsuperintendente de Salud, pasó por los micrófonos de 6AM W, con Julio Sánchez Cristo, para hablar sobre el informe revelado en primicia por Caracol Radio que mostraría que reciente intervención a la Nueva EPS fue ilegal.

“Es aberrante. Lo que han hecho con la salud de los colombianos no tiene consideración y era la cereza que le faltaba al pastel, pusieron al ratón a cuidar el queso”, afirmó.

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“No debería poder pasar y han violado todo el marco legal de la Superintendencia, que se creó para vigilar y proteger la salud y la vida de los colombianos. Tiene unas funciones y está dotada de unas herramientas para cumplirlas”, añadió.

Sobre la intervención a la Nueva EPS, señaló aseguró que el Gobierno la recibió con un patrimonio positivo de 485.000 millones de pesos, por lo que recordó que, según la Contraloría, iban 9 billones en negativo en 2025.

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“Les estaban pagando a gente sin saber y sin auditar”, dijo.

Asimismo, afirmó que el Gobierno se saltó la gradualidad para intervenir la Nueva EPS. “Poco a poco se deben tomar medidas, para eso es el arsenal de medidas que tiene el superintendente como sanciones, cartas, planes de mejoramiento, órdenes, vigilancia especial”.

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Es de esta manera que expresó preocupación, puesto que la medida de intervención se da como “salvamento”. Por eso, contó que, cuando se dieron cuenta de que la Nueva EPS estaba empeorando y los indicadores iban para atrás, lo aceptan, pero manteniendo la intervención.

“Ahí es donde uno no entiende qué era lo que querían”, manifestó.

¿Qué debió hacer el Gobierno con la Nueva EPS?

Recordó que cuando fue superintendente de Salud sacaron del mercado a 14 EPS, trasladando a 10 millones de colombianos a otra entidad de salud “sin ningún escándalo” y agotando el procedimiento legal.

“Lo correcto es trasladar a los usuarios a una EPS que tenga capacidades para protegerlos”, indicó.

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Arremetió contra el Gobierno porque, según expresó, “desangraron a las EPS” intervenidas. “¿Por qué no las liquidaron?”.

¿Cómo afecta esto a los pacientes en Colombia?

Explicó que cuando se genera una “angustia generalizada”, se cierra la red y los proveedores comienzan a no entregar medicamentos.

“Este es un afecto de cascada, por lo que comienza a sufrir la población. El día en que ellos se vayan, le van a entregar al otro gobierno una ‘bomba’ con 10 millones de pacientes represados, sin red, sin recursos, con una deuda acumulada. Un verdadero desastre”, comentó.

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Escuche la entrevista completa aquí:

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