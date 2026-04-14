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Presidente Petro le pidió la renuncia al SuperSalud: habría desacuerdos sobre liquidación de las EPS

La Luciérnaga de Caracol Radio conoció en primicia que el presidente Gustavo Petro le pidió la renuncia al superintendente de salud, Bernardo Camacho. Esta decisión ya fue notificada desde el Departamento Administrativo de la Presidencia (DAPRE).

Este medio también conoció que esta decisión se produce en respuesta a un choque de fondo, ya que Camacho no habría estado de acuerdo con seguir liquidando las EPS y trasladar usuarios a Nueva EPS.

No obstante, Jorge Iván Ospina, el nuevo agente interventor de esta EPS, ha advertido que no está en capacidad de seguir recibiendo pacientes.

Cabe recordar que Bernardo Camacho fue nombrado superintendente de Salud en propiedad en octubre de 2025 tras la salida de Giovanni Rubiano, quien estuvo 11 meses en la cabeza de la entidad.

Camacho fue agente interventor de la Nueva EPS desde noviembre de 2024 hasta agosto de 2025, periodo en el cual se realizaron varias auditorías médicas y financieras para sanear la entidad, que es la más grande del país con más de 11 millones de afiliados.

“Sanear Nueva EPS y capitalizarla será clave para evitar su liquidación”, dijo Jorge Iván Ospina

En entrevista con 6AM W de Caracol Radio, el nuevo interventor de la Nueva EPS, Jorge Iván Ospina, expuso su hoja de ruta para recuperar la entidad y evitar su liquidación, en medio de cuestionamientos financieros y operativos que enfrenta el sistema de salud en Colombia.

El médico Ospina dejó claro que su objetivo principal no es cerrar la EPS, sino estabilizarla.

“El segundo de los verbos rectores es sanear para no liquidar. Se trata de capitalizar la empresa”, afirmó, al explicar que su gestión estará enfocada en corregir las fallas estructurales y garantizar la continuidad del servicio a millones de usuarios.

El interventor también detalló que su estrategia se basa en cinco ejes fundamentales: “Dignificar, sanear, capitalizar, prevenir y transparentar”, nombró, señalando que estos lineamientos buscan mejorar la atención, ordenar las finanzas y fortalecer la confianza en la entidad.

En ese sentido, el exalcalde de Cali reconoció que actualmente existen deficiencias significativas. “Hoy desafortunadamente es irregular la atención a los usuarios de la Nueva EPS”, indicó en este medio de comunicación.

Asimismo, uno de los mayores retos es la falta de información financiera clara, lo que ha dificultado la inyección de recursos públicos, según explicó.

“Antes de recibir más usuarios, nosotros tenemos que darnos a la tarea de capitalizar, de hacer todo el recorrido apropiado para que los estados contables sean justos, adecuados y reflejen la realidad financiera de la empresa”, explicó en Caracol Radio.

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