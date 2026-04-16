Embarcación con 18 pasajeros naufragó en el sur de Bolívar ante la furia del Río Magdalena

Momentos de angustia vivieron los 18 pasajeros de una embarcación que naufragó en aguas del río Magdalena, a la altura del sur de Bolívar, tras ser sorprendidos por condiciones climáticas extremas. El incidente se produjo cuando fuertes ráfagas de viento y un intenso oleaje impactaron la chalupa, provocando que el agua ingresara rápidamente y causara el hundimiento de la estructura en pocos minutos.

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A pesar de la emergencia el hecho no pasó a mayores debido a que la embarcación se fue a pique en un sector donde el río no tenía gran profundidad. Esta situación permitió que los náufragos lograran mantenerse de pie y a flote sobre el fondo de arena mientras esperaban ser auxiliados.

Otra embarcación que transitaba por la zona se percató de lo ocurrido y realizó el trasbordo de todas las personas para llevarlas a salvo hasta su destino.

Afortunadamente el suceso terminó sin víctimas fatales ni heridos, quedando solo en un fuerte susto para los viajeros que cubrían el trayecto entre Magangué y Tiquisio. Las autoridades fluviales reiteraron el llamado a la precaución debido a que los cambios repentinos en el clima y la “furia” del río Magdalena siguen representando un riesgo para la navegación en esta zona del departamento.