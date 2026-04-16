Bolívar se convierte en un gran territorio de juego para celebrar a su niñez

Liderada por el gobernador Yamil Arana Padauí y la Primera Gestora Social, Angélica Salas, esta iniciativa se alinea con la estrategia nacional de la corporación ‘Juego y Niñez’ para transformar cada rincón del territorio en un espacio de recreación y aprendizaje.

Ingresa al grupo de alertas de Caracol Radio Cartagena

Para este año, continuamos con el propósito de consolidar a Bolívar como un departamento donde niños, niñas y adolescentes disfruten plenamente de su derecho al juego en sus entornos cotidianos: el hogar, la escuela, la comunidad, el mundo digital y los espacios de salud.

Una agenda para jugar en todos los escenarios

La celebración se despliega a través de cinco entornos fundamentales, llevando experiencias transformadoras a cada comunidad:

1. Salud: “Jugando vamos sanando”

Más que atención médica, buscamos bienestar emocional. A través del juego, acompañamos la recuperación y la salud mental de los más pequeños y sus cuidadores.

Actividad ‘Manos, ojos y corazón’: Casa del Niño, Cartagena (Realizada el 7 de abril).

‘Creando fortalezas y castillos de colores’: Casa Refugio (Realizada el 8 de abril).

Olimpiadas Especiales FIDES: Palacio de la Proclamación, Cartagena (21 al 23 de abril).

2. Educación: “Mi escuela, mi territorio de juego”

Transformamos las aulas en espacios de exploración donde aprender es una aventura.

Feria ‘Juego y Aprendo’: Talaigua (Realizada el 10 de abril).

3. Hogar: “Jugando en familia”

Fortalecemos los lazos de amor y crianza, brindando herramientas a padres y cuidadores para construir hogares libres de violencia.

Taller ‘Jugando y explorando ando’: Magangué (Realizado el 5 de abril).

Tarde de cine y diversión: Cine Castellana (21 de abril).

4. Comunidad: “El espacio público nos pertenece”

Su intención es que los niños se tomen la calle con seguridad y alegría. El evento más importante será la Feria de Miniemprendedores, un espacio diseñado exclusivamente para potenciar el talento de los más pequeños que ya lideran ideas de negocio. Con esta vitrina, buscamos incentivar su creatividad, autonomía y pensamiento estratégico.

Festival Intergeneracional del Juego y Dulce Trato: Margarita (16 de abril).

Feria de Miniemprendedores de Bolívar: Palacio de la Proclamación (24 de abril).

Canticuentos con UNIBAC: Casa de la Cultura, Santa Rosa de Lima (30 de abril).

5. Digital: “Tu juego me conecta”

Promovemos el uso creativo y responsable de la tecnología para potenciar el pensamiento crítico de los jóvenes.

Taller ‘Un juego de otro mundo’: Corregimiento Tierra Firme, Mompox (Realizado el 6 de abril).

“Con esta ruta estamos llegando a cada rincón de Bolívar para recordarles a nuestros niños y niñas que su único trabajo es ser felices. El juego no es solo diversión, es la herramienta más poderosa que tenemos para sanar, aprender y ver el mundo con esperanza”, expresó la Primera Gestora Social.

La Gobernación de Bolívar reafirma con esta estrategia que el juego es la herramienta más poderosa para el desarrollo y el bienestar. El departamento se suma con determinación al objetivo nacional de construir una sociedad que proteja a sus nuevas generaciones y fortalezca los vínculos familiares e institucionales a través de la sonrisa de sus niños.